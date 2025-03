Entenda a doença sem cura que tirou a vida do príncipe Frederik

Saiba quais são os órgãos atingidos pela doença sem cura que tirou a vida do príncipe Frederik após vários anos de luta. Ele morreu aos 22 anos

A morte do príncipeFrederik, da família real de Luxemburgo, chocou a todos os fãs da realeza mundial por causa da partida precoce dele. O rapaz faleceu aos 22 anos após conviver por cerca de 8 anos com doença sem cura e que afeta vários órgãos.

O príncipe era o filho mais novo do príncipe Robert de Luxemburgo e da princesa Julie de Nassau. Ele teve uma infância normal. Porém, aos 14 anos, ele recebeu o diagnóstico de POLG, um distúrbio mitocondrial genético.

A doença sem cura faz com que uma falha genética impeça que as células do corpo consigam energia. Com isso, as células entram em disfunção e acontece a falência progressiva de múltiplos órgãos. O distúrbio não tem cura e pode afetar o cérebro, os nervos, o fígado e os músculo .

"Pode-se comparar isso a ter uma bateria com defeito que nunca recarrega totalmente, está em um estado constante de esgotamento e eventualmente perde energia", informou a Fundação POLG em seu site.

Com a doença do príncipe, a família real fez todos os esforços possíveis para encontrar uma cura para ele, mas não foi possível. Com isso, eles criaram a Fundação POLG, com a qual incentivaram as pesquisas da doença para salvar vidas no futuro.

A confirmação da morte do príncipe Frederik

A morte do príncipe Frederik foi confirmada pela família real de Luxemburgo por meio de uma nota oficial nas redes sociais. "É com o coração muito pesado que minha esposa [Julie de Nassau] e eu [Robert] gostaríamos de informá-los sobre o falecimento de nosso filho, fundador e diretor criativo da Fundação POLG. Na última sexta-feira, 28 de fevereiro, no 'Dia das Doenças Raras', nosso querido filho nos chamou em seu quarto para falar com ele pela última vez. Frederik encontrou força e coragem para se despedir de cada um de nós", informaram.

Então, o príncipe Robert disse: "A última pergunta de Frederik para mim foi: 'Pai, você está orgulhoso de mim?'. Ele mal conseguia falar há vários dias, então a clareza dessas palavras foi tão impressionante quanto o peso do momento foi profundo. A resposta foi muito fácil, e ele já tinha ouvido isso muitas vezes... Frederik sabe que ele é meu super-herói, assim como é para toda a nossa família, para tantos bons amigos e agora, em grande parte graças à sua Fundação POLG, para tantas pessoas ao redor do mundo. Parte de seu superpoder era sua capacidade de inspirar e liderar pelo exemplo. Frederik nasceu com uma capacidade especial de positividade, alegria e determinação. Quando era pequeno, sempre dizia que, se havia um filho nosso com quem eu nunca teria que me preocupar, era ele". O pai destacou que o jovem herdeiro tinha "habilidades sociais como nenhuma outra pessoa, um incrível senso de humor, inteligência emocional e compaixão incomparáveis, um senso de justiça, imparcialidade e decência sem limites".