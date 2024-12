Rei Charles III ainda não terminou a luta contra o câncer, diz Palácio Real

Palácio Real surpreende ao falar sobre a continuidade do tratamento do Rei Charles III contra o câncer, que ele começou há quase um ano

O Rei Charles III luta contra o câncer há quase um ano. Ele foi diagnosticado no início de 2024 e logo começou o seu tratamento contra o tumor, mas não revelou detalhes sobre a localização do câncer. Agora, o Palácio Real informou que o tratamento do monarca ainda não chegou ao fim e continuará em 2025.

Em um pronunciamento oficial, a realeza contou que o rei segue lutando contra a doença, mas que a perspectiva é boa. “Seu tratamento tem caminhando em uma direção positiva e, como uma condição controlada, o ciclo de tratamento continuará no próximo ano”, informaram.

A notícia veio acompanhada da informação de que o Rei manterá os seus compromissos públicos e as viagens agendadas, inclusive para o exterior.

Especialista fala sobre o tratamento duradouro

De acordo com a revista People, uma especialista, a Dame Laura Lee, executiva-chefe de uma instituição de caridade de apoio ao câncer, contou que é comum que os pacientes com câncer tenham tratamentos longos. “É muito comum que o tratamento dure por períodos muito longos, como foi o tratamento da princesa de Gales, que teve um período intenso de tratamento durante um ano, e chega em um ponto que é o final, e ela está se recuperando de alguns dos impactos do tratamento. Existem imunoterapia, quimioterapia, cirurgia, terapia hormonal. Existem vários tipos de tratamento diferentes. Portanto, não é nenhuma surpresa”, afirmou.

Quando Rei Charles III descobriu o câncer?

O Rei Charles III descobriu o câncer em janeiro de 2024. Ele passou por uma cirurgia sobre o aumento da próstata em um hospital de Londres, na Inglaterra. Durante a internação, os médicos descobriram um câncer no monarca. Com isso, ele iniciou o tratamento em 5 de fevereiro de 2024.

Na época, ele cancelou todos os seus compromissos para cuidar da saúde e só retomou sua agenda de trabalho em abril.