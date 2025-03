Por que Kate Middleton cumprimenta o Rei Charles de forma diferente? Entenda

Kate Middleton não cumprimenta o Rei Charles com beijo no rosto durante evento oficial e o motivo da atitude dela vem à tona nos bastidores da realeza

Após dois anos sem participar do evento devido à recuperação do câncer, a princesa de Gales Kate Middleton, de 43 anos, esteve presente na cerimônia do serviço anual do Dia da Comunidade Britânica na Abadia de Westminster, acompanhada pelo príncipe William e outros membros da família real.

Logo após chegarem ao local, o Rei Charles foi visto em um momento com seu filho mais velho, o príncipe William, no qual eles trocaram um beijo na bochecha na hora dos cumprimentos. Já a princesa Kate trocou um simples sorriso ao cumprimentar seu sogro. Com isso, os fãs da realeza britânica se questionaram: Por que Kate não deu um beijo no rosto do sogro?

No encontro com o Rei, a princesa de Gales fez apenas uma reverência a Sua Majestade. O motivo da atitude dela é o protocolo da realeza. Embora a saudação não tenha sido mais pessoal, isso não foi interpretado como uma afronta. O gesto dela de não cumprimentar o rei com um beijo no rosto faz parte da formalidade do evento e da hierarquia real. Além disso, Kate fez referência também para a Rainha Camilla ao cumprimentá-la.

A Rainha Camilla estava vestida com um vestido rosa de crepe de lã e casaco de cetim da Fiona Clare e um chapéu tipo boina combinando de Philip Treacy. Ela completou a sua vestimenta com sapatos de salto baixo na cor nude.

A princesa de Gales estava com um vestido elegante vermelho de Catherine Walker, com um laço delicado, e um chapéu combinando de Gina Foster. Ela completou o look com acessórios sofisticados, como uma gargantilha de pérolas Garrard, composta por quatro fios e fecho de diamante da Rainha Elizabeth, além dos brincos de pérolas Collingwood, que pertenciam à Princesa Diana.

No ano passado, tanto a Princesa Kate quanto o Rei Charles não compareceram à cerimônia, um evento importante no calendário da família real, após serem diagnosticados com câncer. Kate ainda está retornando aos poucos às atividades públicas, depois de anunciar que está em remissão, e reduziu sua agenda de 2024 enquanto se submetia ao tratamento da doença.

Leia também: Kate Middleton fala sobre o príncipe William após encontrar brasileiras em evento