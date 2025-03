Rei Charles gasta valor impressionante para evitar uma crise na vida da esposa

Rei Charles III desembolsa um valor milionário para proteger a propriedade rural de sua esposa, rainha Camilla, ao receber notícias preocupantes

O rei Charles III tomou uma atitude para evitar uma crise de segurança na casa de campo de sua esposa, a rainha Camilla. De acordo com o site Daily Mail, ele gastou o valor de 3 milhões de libras - cerca de R$ 22 milhões - para comprar uma casa que era vizinha da propriedade da esposa para evitar que um salão de festas fosse construído no local .

A publicação informou que a casa iria ser vendida para uma empresa que alugaria o local para realizar cerimônias de casamento. Porém, o rei não quis que uma casa de eventos fosse construída ao lado do refúgio de descanso da esposa. Assim, ele pagou para que a casa se tornasse propriedade da família real.

A casa fica em Wiltshire e é o local para onde Camilla vai quando quer ficar longe do público. A rainha ficou aflita quando ouviu os rumores sobre a venda da casa do vizinho, já que seu sossego iria chegar ao fim com visitantes todo final de semana e som alto.

Charles usou seu próprio dinheiro para comprar a mansão e torná-la uma casa de sua família, que será alugada para alguém de confiança. Ele tomou a atitude para proteger a segurança da esposa, já que não queria um grande trânsito de pessoas no local onde a rainha vai para descansar.

Vale lembrar que Camilla comprou a casa de campo em 1995, logo depois de se separar de Andrew Parker Bowles. Ela pagou cerca de 850 mil libras no local, que foi construído em 1860.

Rei Charles III ainda não terminou o tratamento contra o câncer

O Rei Charles III luta contra o câncer há quase um ano. Ele foi diagnosticado no início de 2024 e logo começou o seu tratamento contra o tumor, mas não revelou detalhes sobre a localização do câncer. Agora, o Palácio Real informou que o tratamento do monarca ainda não chegou ao fim e continuará em 2025.

Em um pronunciamento oficial, a realeza contou que o rei segue lutando contra a doença, mas que a perspectiva é boa. “Seu tratamento tem caminhando em uma direção positiva e, como uma condição controlada, o ciclo de tratamento continuará no próximo ano”, informaram.

A notícia veio acompanhada da informação de que o Rei manterá os seus compromissos públicos e as viagens agendadas, inclusive para o exterior.

