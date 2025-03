BBB 25: Gracyanne Barbosa avalia postura de brother: 'Finge que não vê'

Em conversa com Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa expôs um pensando em relação a Diego Hypolito e seus aliados no BBB 25

Enquanto se arruma para a festa desta quarta-feira, 12, no Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa conversou com Daniele Hypolito sobre um pensamento que está tendo em relação ao jogo de Diego Hypolito e seus aliados no BBB 25.

"Ele pontuou coisas da Camilla que tem um aliado de vocês que é parecido. E aí cai nessa coisa de 'não é a mesma régua para todo mundo'. Porque como é um aliado tudo bem, a gente finge que não vê", disparou a musa fitness.

Ao ouvir a colega de confinamento, a ginasta sai em defesa do irmão e diz que "não ser bem assim", e garante que Diego "está vendo": "Tanto que ele falou que tinham coisas que estavam incomodando ele", contou.

Gracyanne refletiu sobre o que ouviu e comenta: "Ah, então por isso que ele falou aqui sobre mudar de opinião, mas que aqui não pode. Poder ser isso", disse ela. Daniele, então, diz que o ginasta apenas não conversou com Gracyanne sobre o assunto, mas que ele "não concorda com tudo que faz, não".

Guilherme faz previsão sobre sister no paredão

Nesta quarta-feira, 12, Guilherme e Diego Hypolito falaram sobre seus próximos passos no BBB 25. Os brothers comentaram sobre o jogo estar calmo e especularam a volta do RoBBB Seu Fifi. Durante o papo, o pernambucano falou sobre possíveis alvos para o paredão, caso vença a prova do líder.

"Sei que está chegando um momento do jogo que tem pessoas que vão ficar chateadas comigo, mas a gente vai precisar ir para o ataque para um novo quarto agora, que é o Quarto Fantástico", diz ele. Em seguida, Guilherme apontou a possibilidade de Gracyanne Barbosa ser eliminada caso vá ao Paredão: "Porque eu tenho para mim, que o Quarto Nordeste vai se acabar. Acho que se a Gra for para o Paredão ela sai também", avaliou. Saiba mais!

