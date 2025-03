BBB 25: Aline detona sisters: 'Não tiveram nem coragem de me olhar'

Aline conversou com Vinícius e Vitória Strada sobre Eva e Renata, e desabafou sobre a postura das sisters após os atritos que tiveram

Aline conversou com Vinícius e Vitória Strada enquanto se arrumava para a festa do líder Maike nesta quarta-feira, 12. Durante o papo, ela desabafou sobre o comportamento de Eva e Renata.

"Ela está um pouco estranha comigo, viu?", comentou o baiano sobre a bailarina e fisioterapeuta. A policial ressaltou que Eva foi a primeira a ter esse comportamento com ela. "Não soube separar as coisas, porque o meu conflito tinha sido com Renata. Ela estava diferente comigo muito antes dela vir a explodir mesmo. E eu já estava percebendo essa mudança. Só que, ao mesmo tempo, ela estava com sorrisinho", contou.

A baiana seguiu falando sobre sua perseguição e afirmou que não pretende conversar a sister. "Não vou conversar nada, porque se eu conversar vai parecer que ela mudou porque aconteceu alguma coisa, entendeu? Eu vou esperar ela não ter mais alternativa. Ou conversar, ou mudar de vez. Só que ela não conseguiu nem um, nem outro, ela explodiu, que foi no dia da cozinha. Eu observo muito as pessoas, Vinícius, muito... Quando eu falo que eu escolho me decepcionar, é por causa disso. Porque tem coisa que não é novidade para mim e eu ainda pago para ver", confessou.

Em seguida, Aline começou a falar sobre Renata e detonou a sister. "Falsa pra c4r@lh#, chorando, pedindo oportunidade para se aproximar. [...] Aí ficam as duas com cara de chicote aí. Depois que eu voltei do Paredão não tiveram nem coragem de me olhar. [...] Apesar do conflito que eu tive com Renata, eu parabenizei ela por ter voltado do Paredão... Já ela, parece que não está tão feliz com o meu retorno. Eu acho é pouco."

Vinícius complementou: "Não tem que ninguém achar bom ou ruim, não. Tem que engolir mesmo e acabou", disse o brother. Vitória, então, disse que viu o abraço baiana desejando boa sorte para a bailarina. "Agora eu quero boa sorte para ela fora daqui mesmo. Quero que ela tenha muito boa sorte é fora daqui", disparou Aline, que ainda chamou Renata de "duas caras", "ordinária", "cara de pau" e "sonsa", mas diz não se arrepender, pois "cada um dá o que tem".

Aline define próximo alvo caso conquiste a liderança da semana

Nesta quarta-feira, 12, Aline compartilhou que já definiu seu próximo alvo no BBB 25: a musa fitness Gracyanne Barbosa. A sister, que está focada em conquistar a liderança da semana, ficou incomodada com as falas da ex-mulher de Belo e pretende colocá-la no Paredão com a ajuda de Vitória Strada. Saiba mais!

