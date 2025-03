BBB 25: Renata critica postura de sister: 'Ela é falsa'

Em conversa com Eva e Vilma, Renata recordou uma fofoca que ouviu do RoBBB Seu Fifi e criticou a postura de uma sister no jogo

Renata, Eva e Vilma aproveitaram o dia ensolarado para curtir o dia na piscina do BBB 25. Enquanto se refrescavam, a sisters aproveitaram para falar sobre o jogo e a bailarina recordou as falas de Delma, exposta pelo RoBBB Seu Fifi.

A loira comentou sobre as "escolhas de adjetivos" da sogra de Guilherme, que disse que seu "jogo é falso" e que ela é "fria e calculista". "Para mim, discutir tem que ter argumento. (...) O que eu fiz de falso? Porque, para mim, a atitude dela de não ter dito isso, revela muito mais sobre ela. Ela é falsa, pela atitude que ela teve", comentou a sister.

Vilma aproveitou para contar para as sisters que no começo do jogo Delma chegou a falar que gostava mais de Eva do que Renata. "O contrário do que falou agora. Eu escutei aquilo e levantei, porque eu estava vendo o jeito que ela estava tratando vocês, e chegar para mim e falar aquilo", revelou.

Eva também falou de uma conversa que teve com Delma sobre a relação das bailarinas com os gêmeos João Pedro e João Gabriel. A dona de casa teria dito que a proximidade deles era por "estratégia de jogo". Vilma, então, criticou a sogra de Guilherme. "Não dá para falar mais nada, porque ela já vai jogar maldade. Eu não quero mais assunto", comenta a mãe do ator Diogo Almeida. A fisioterapia discordou da estudante de Nutrição. "Eu acho que não é maldade, é filtro. Ela não tem filtro", analisou.

Vilma detona sister após atrito no Sincerão

Na madrugada desta terça-feira, 11, Vilma conversou com João Pedro no Quarto Fantástico sobre o Sincerão. A sister questionou os argumentos de Delma, que a chamou durante a dinâmica e a colocou como uma pessoa que "não merecia estar aqui".

"Agora me chamar lá na frente para não falar nada. Você entendeu o que ela falou?", disparou a estudante de Nutrição. "Ninguém entendeu. [...] Eu gosto dela, mas o que ela fez aí, não quer se comprometer com outra pessoa", respondeu o salva-vidas de rodeio. Saiba mais!

