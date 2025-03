Beatriz Reis embarca com bolsa de R$ 31 mil. Confira!

Beatriz Reis, mais conhecida como a Bia do Brás, embarcou no aeroporto Santos Dumont com uma bolsa de grife avaliada em R$ 31 mil

Nesta quarta-feira, 12, Beatriz Reis, mais conhecida como a Bia do Brás, foi flagrada ao embarcar no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro.

A ex-BBB optou por um look bastante confortável composto por uma regata preta e calça jeans. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a bolsa usada pela famosa.

Beatriz usou um bolsa da grife Yves Saint Laurent. No site oficial da marca, o modelo escolhido pela artista é vendido por R$ 31.740.

Compra de apartamento

A ex-BBB Beatriz Reis realizou mais uma conquista após sua participação no reality show da Globo. Exatamente um ano depois do dia que venceu a Prova do Líder no Dia da Mulher, a apresentadora compartilhou em sua rede social no sábado, 08, um vídeo do momento em que presenteou seu irmão com um apartamento.

Muito emocionada com a oportunidade de proporcionar uma residência para Felipe Reis, a atriz comentou como sua vida mudou após ter feito parte do BBB 24. A ex-vendedora do Brás então refletiu sobre tudo o que lhe aconteceu e falou que o prédio onde adquiriu a propriedade era o mesmo onde trabalhou como babá.

"E no mesmo condomínio em que eu trabalhei como babá há alguns anos atrás e passei muitos perrengues… Voltei lá e comprei um apartamento para o meu irmão, Felipe Reis, que é um homem extremamente simples! Com um coração enorme, muito guerreiro e batalhador. Eu te amo e tenho muito orgulho de você! Que dia hein Brasil!", disse feliz.

"Entreguei a chave para ele exatamente hoje no dia 08 de março dia Internacional da mulher e eu quero aproveitar esse dia tão especial para agradecer primeiramente a Deus por me permitir mudar a vida da minha família e me fazer vencer pela 2º vez no dia da Mulher e dizer para vocês, nós mulheres somos guerreiras e capazes de realizar todos os nossos sonhos! Lute e acredite em Deus que tudo já deu certo! Obrigada Jesus, que dia lindo", escreveu e recordou seu último ano no BBB.

