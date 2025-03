Kate Middleton aposta em tendência fashion. Saiba qual é

A princesa de Gales Kate Middleton apostou em look com um detalhe fashion que é tendência entre as celebridades. Confira a foto completa

A princesa de Gales Kate Middleton mostrou que está antenada com as tendências do universo fashion. Nesta semana, ela participou de um evento oficial da realeza e chamou a atenção com seu look vermelho. Porém, o destaque ficou com o laço no modelito, o que é uma tendência entre os apaixonados por moda.

O laço fez parte do casaco estilo sobretudo que ela usou para prestigiar o Dia da Commonwealth. O detalhe chamou a atenção pelo tamanho e por dar um toque descontraído ao look, que era todo com linhas retas e alfaiataria.

Vale lembrar que a tendência do laço já apareceu em outras celebridades nos últimos tempos, como a atriz e cantora Ariana Grande, a socialite Kim Kardashian e a modelo Hailey Bieber.

Kate Middleton - Foto: Getty Images

Kate Middleton e príncipe William - Foto: Getty Images

Ex-funcionário fala sobre o diagnóstico de Kate Middleton

Em 2024, a realeza britânica comoveu os admiradores ao redor do mundo ao revelar que Kate Middleton estava com câncer. Na época, o diagnóstico só veio à tona após ela ser alvo de especulações sobre seu estado de saúde após fotos editadas circularem pela web e ela ficar um longo tempo longe dos eventos públicos. Para colocar fim aos rumores, Kate gravou um vídeo para contar que estava em tratamento de quimioterapia após descobrir um tumor durante o período em que ficou internada para uma cirurgia em janeiro.

Agora, o motivo para a demora do anúncio da doença veio à tona. Em uma entrevista ao programa 60 Minutes Australia, o ex-assessor do príncipe William, Jason Knauf, contou a verdade sobre a decisão do casal real.

Ele disse que Kate e William pensaram nos filhos antes de darem a notícia para a população mundial. “Eles não queriam dizer ainda que ela tinha câncer porque não tinham contado às crianças e ainda estavam trabalhando em como contar às crianças”, disse ele.

Além disso, o ex-funcionário real relembrou como foi ver William dando a notícia triste para sua equipe. “Foi horrível, absolutamente horrível. É o pior momento que já vi”, afirmou.

