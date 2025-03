BBB 25: saiba qual participante Maike barrou da festa do líder

Maike, o líder da semana, escolheu um brother para ficar de fora da sua festa; saiba qual o desafio o brother vai encarar

Na noite desta quarta-feira, 12, o líder Maike precisou escolher um participante para ser barrado de sua festa. O brother escolheu Vinícius para a dinâmica do Barrado no Baile, onde o escolhido vai para um quarto e só pode curtir a festa se conseguir completar um desafio.

Questionado por Tadeu Schmidt, o representante comercial explicou sua escolha. "Na semana passada fui vetado da Festa do Líder, recebi o Monstro e fui indicado para o Paredão. Eu já indiquei ele para o Paredão e agora só estou devolvendo o Monstro para ele, o Vmaikinícius", justificou o líder.

Maike escolheu Vinícius para ser barrado da sua Festa do Líder. Vinícius irá para um cômodo separado e ficará isolado dos outros participantes enquanto a Festa estiver acontecendo na casa. 🖐️ #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/wi62wg9qSP — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2025

Para voltar para a festa, Vinicíus precisa transferir o líquido do tanque maior para os tanques menores com a ajuda apenas de um dosador. "Vinícius, você está no Quarto Barrado no Baile. Você tem pão, água e banheiro a sua disposição, e tem também a chance de ir para a festa, basta transferir o líquido do tanque maior para outros cinco tanques menores."

"Nós temos um dosador para te ajudar nesta tarefa. É o único objeto que você pode usar para transferir o líquido. A cada um desses tanques menores, Vinícius, há uma letra da palavra 'Festa'. Quando você encher o tanque, a letra mais boiar e você vai conseguir pegar pela grade, vocês já tiveram essa experiência em provas. Você volta para a Festa depois de pegar as cinco letras e colocar aí no suporte para formar bonitinho o título 'Festa do Maike'. Se você não conseguir, você só volta para a casa quando a Festa terminar", explicou o apresentador.

Vinícius está no Quarto #BarradoNoBaile 🖐️ com água, pão e banheiro a sua disposição. Para ter a chance de ir para a Festa do Maike, o brother precisará cumprir o desafio de transferir o líquido do tanque maior para os outros cinco tanques menores. Ele terá um dosador para ajudar… pic.twitter.com/rkVz1jcXYD — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2025

BBB 25 vai colocar um brother ou sister em uma vitrine de shopping

O apresentador Tadeu Schmidt revelou uma nova dinâmica no BBB 25, da Globo. Nesta semana, um dos participantes vai sair do confinamento por algumas horas para ter contato com o público e receber fofocas sobre os outros brothers e sisters.

A dinâmica se chama Vitrine do Seu Fifi, que é o robô fofoqueiro do reality show. O público pode votar no site do programa para escolher um dos participantes para ir para a vitrine de um shopping. O escolhido sairá do confinamento e será levado para um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Lá, o brother ou sister vai receber a visita do público, que poderá falar o que quiser para a pessoa e contar fofocas dos outros participantes. A ida ao shopping será na quinta-feira, 13, e a votação termina na noite de quarta-feira, 12.

