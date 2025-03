Dado Dolabella abre o jogo sobre relação com Wanessa: 'Amigos'

Dado Dolabella abriu o jogo sobre o atual status de sua relação com Wanessa Camargo e foi bastante sincero ao falar da ex companheira

Nesta quarta-feira, 12, Dado Dolabella abriu o jogo e comentou sobre o atual status do relacionamento com Wanessa Camargo. O casal, que viveu um romance de idas e vindas, está passando por um tempo afastado.

No entanto, o ator garantiu que eles seguem se falando. "Desde quando a gente resolveu dar esse tempo para pensar em tudo na vida, na relação, na gente, no trabalho e tudo, não deixamos de ser amigos, sabe, a gente não deixou de se falar. Essas coisas que saem na imprensa... Saiu muita loucura, muita mentira, muita coisa que nem aconteceu", disse ele, durante conversa no LeoDias TV.

Além disso, Dado mostrou muito carinho pela história que teve com Wanessa. "Eu tenho a Wanessa em um lugar, assim, especial, guardado aqui no meu coração e vai ficar para sempre, para o resto da minha vida. Não é uma pessoa que eu conheci... A gente viveu uma história linda, a gente tem uma história linda e eu respeito muito e honro muito a Wanessa pela nossa história".

Por fim, o famoso revelou se tem ido à casa da cantora. "Eu posso ter ido em Alphaville buscar alguma coisa minha que ficou na casa da Wanessa, passado no mercado ali para comprar uma água, uma barra de proteína, alguma coisa, isso pode ter acontecido, mas é isso, assim, eu estou muito focado no meu trabalho. Nunca estive tão focado no meu trabalho, eu nunca estive tão feliz com o meu resultado profissional hoje, com a música", concluiu.

Dando um tempo

A cantora Wanessa Camargo revelou como está seu coração para uma entrevista para Leo Chile, do portal Leo Dias. Curtindo Carnaval solteira, após algumas semanas do fim do namoro com Dado Dolabella, a famosa contou como está.

Ao ser questionada como se sente em relação à sua vida amorosa, a ex-BBB então desabafou e até comentou sobre o ex-namorado. “Meu coração está bem, está ótimo. Eu tenho muita gratidão com o que eu vivi com o Dado. Ele é uma pessoa, eu vou repetir para vocês, ele é uma pessoa fenomenal, incrível", começou dizendo.

"Que a gente tem um carinho pelo outro, que a gente está nesse momento dando o nosso tempo. O futuro a Deus pertence. Eu acho que a gente precisava desse momento para a gente afinar as coisas. E eu tenho muita gratidão. A gente ficou dois anos e pouco juntos e eu tenho um carinho, meus filhos criaram carinho, a gente tem uma história, eu torço muito por ele. Ele é uma pessoa muito incrível”, declarou ela, que, no dia 12 de fevereiro, revelou que não estava mais comprometida com o ator.

