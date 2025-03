Hugo Moura faz rara aparição ao lado da namorada Maria Clara Senra

Hugo Moura fez uma rara aparição ao lado da namorada Maria Clara Senra durante a pré estreia do filme Vitória, no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 12, aconteceu a pré estreia do filme Vitória, protagonizado por Fernanda Montenegro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

O evento contou com a presença diversos famosos, entre eles estava Hugo Moura, que tem escolhido viver de uma maneira mais discreta ultimamente.

Além disso, o ator estava acompanhado pela namorada, a jornalista Maria Clara Senra. Os dois demonstraram bastante simpatia e fizeram questão de sorrir para os fotógrafos.

O longa conta a história de Vitória (Fernanda Montenegro), uma senhora solitária que, aflita com a violência que passa a tomar conta da sua vizinhança e em conflito com os vizinhos, começa a filmar da janela de seu apartamento. A idosa registra a movimentação de traficantes de drogas da região durante meses, com a intenção de cooperar com o trabalho da polícia.

Decisão de Hugo Moura

A atriz Deborah Secco e o diretor Hugo Moura anunciaram publicamente o fim do casamento há pouco menos de um ano, em abril do ano passado. Pais da pequena Maria Flor, de nove anos, os dois ficaram juntos de 2015 a 2024.

Apesar da separação, Deborah e Hugo seguem tendo uma ótima relação de amizade. Em entrevista à Quem, a artista abriu o coração ao falar sobre a convivência com o ex-marido e explicou que ele optou por viver longe dos holofotes após o divórcio.

"O Hugo é uma pessoa que cada vez mais escolhe viver de forma discreta, então eu tenho respeitado muito isso. Mas ele é um grande pai, eu acho que é o melhor pai que ela [Maria Flor] poderia ter. É muito incrível ver a relação dos dois e a cumplicidade dos dois", declarou a famosa.

Em seguida, a atriz ressaltou que seu laço com Hugo Moura será eterno por causa da filha. "A gente vai estar junto sempre por ela. Ela é a coisa mais importante da minha vida e tenho certeza que é a coisa mais importante da vida dele também. A gente vai estar sempre escolhendo juntos por ela. Só prefiro não falar muito, porque sei que ele está querendo ficar cada vez mais discreto", concluiu ela.

