Príncipe Harry surge em foto inédita com a filha caçula, Lilibet

A duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao exibir uma foto inédito do marido, príncipe Harry com a filha deles, Lilibet

O príncipe Harry fez uma rara aparição com a filha caçula, a princesa Lilibet, de 3 anos, nas redes sociais. Ele não possui um perfil na web, mas a esposa, Meghan Markle, reativou seu Instagram e resolveu compartilhar momentos da intimidade da família.

No último final de semana, Meghan fez um post para celebrar o Dia Internacional da Mulher e exibiu uma foto inédita de Harry e Lilibet. Pai e filha apareceram abraçados durante um passeio de barco no verão.

Na legenda do post, ela homenageou as mulheres. “Celebrando as mulheres fortes ao nosso redor e as meninas com sonhos que se tornarão mulheres com visão. Também agradecendo aqueles que nos elevam todos os dias”, disse ela na legenda.

Além de Lilibet, Harry e Meghan também são pais de Archie, de 5 anos.

Meghan Markle revela hábito do príncipe Harry

A duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao revelar um hábito nada saudável do marido, o príncipe Harry, no dia a dia. Em um trecho da série With Love, Meghan, da Netflix, ela contou que o marido toma uma atitude antes de comer qualquer refeição.

Meghan disse que Harry gosta de temperar sua própria comida com sal antes de dar qualquer mordida no alimento. “Eu tenho um marido que, não importa qual refeição seja coloca na frente dele, antes de prová-la, ele coloca sal. Então eu tento colocar pouco sal”, disse ela sobre os pratos que prepara para a família.

Vale lembrar que adicionar muito sal nas comidas não é saudável e pode ter efeitos negativos a longo prazo.

Em entrevista na revista People, Meghan Markle também contou outra curiosidade das refeições em família. “Eu acordo antes dos meus filhos, normalmente às 6h30. Eu os acordo, os ajudo a trocar de roupa e descemos. Eu amo fazer o café da manhã para minha família. Meu marido e Archie amam ovos fritos e bacon. Às vezes, não temos tempo para isso, e eu simplesmente coloco um waffle congelado na torradeira e pronto”.

“Alguns dos meus momentos favoritos da infância são as refeições que minha mãe fazia. Lembro que ela fez aula de culinária tailandesa. Toda semana comíamos frango tailandês com bolinhos primavera. Eu lembro dos sabores e quero que meus filhos tenham essas memórias afetivas com as coisas que eu cozinho”, completou.

