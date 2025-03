Fernanda Torres prestigia a mãe Fernanda Montenegro em pré estreia

Fernanda Torres fez questão de prestigiar a mãe Fernanda Montenegro durante a pré estreia do filme Vitória, no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 12, aconteceu a pré estreia do filme Vitória, protagonizado por Fernanda Montenegro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Fernanda Torres, que recentemente passou pela maratona das premiações internacionais com Ainda Estou Aqui, abriu mão de seu descanso para prestigiar a mãe e fez questão de posar sorridente ao lado do cartaz do filme.

Além disso, Fernanda Montenegro, que esbanjou elegância com uma roupa social preta e branca, foi homenageada no palco e chegou a se emocionar.

O filme conta a história de Vitória (Fernanda Montenegro), uma senhora solitária que, aflita com a violência que passa a tomar conta da sua vizinhança e em conflito com os vizinhos, começa a filmar da janela de seu apartamento. A idosa registra a movimentação de traficantes de drogas da região durante meses, com a intenção de cooperar com o trabalho da polícia.

Descanso merecido

A atriz Fernanda Torres viveu uma rotina intensa nos últimos meses enquanto divulgava o filme Ainda Estou Aqui no exterior durante a corrida pelo Oscar. Agora que o filme conquistou a estatueta de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, ela voltou ao Brasil para descansar em seu refúgio.

De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Torres está em sua casa de campo em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Ela foi vista em uma loja da região nesta semana e também compartilhou um vídeo tomando um banho de ducha ao ar livre.

A casa de Fernanda Torres já apareceu em uma produção do Globoplay. Ela usou a propriedade para gravar a série Amor e Sorte e o especial Gilda, Lúcia e o Bode durante a pandemia.

No dia 2 de março, o cinema brasileiro viveu um momento histórico com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. A produção conquistou o mundo ao contar a história de Eunice Paiva, uma mulher que foi obrigada a se reinventar após seu marido, Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e desaparecer.

