Geraldo Luís se pronuncia após perder programas na RedeTV!

O apresentador Geraldo Luís se manifestou nas redes sociais após a RedeTV! confirmar o fim dos dois programas que ele comandava

Nesta quarta-feira, 12, Geraldo Luís usou as redes sociais para falar sobre o fim dos dois programas que comandava na RedeTV!. Ele apresentava o 'Geral do Povo' e o 'Ultra Prêmio Show' na emissora.

Nos vídeos publicado em seu perfil, o apresentador recordou o convite que recebeu para comandar as atrações e como se sentiu honrado por fazer algo diferente de tudo que já tinha feito. Além disso, ele também agradeceu o público que o acompanhou durante o período que esteve no canal.

"Obrigado Ultrafarma e a toda equipe Ultra Prêmio Show e ao amigo ultra gente fina Elias de Souza Abrão", escreveu ele na primeira postagem. Depois, Geraldo falou sobre o fim do segundo programa. "Fim do Geraldo Povo na RedeTV. Todas essas palavras são pequenas diante do agradecimento a todos vocês, que sempre me apoiam em momentos desafiadores da minha vida! Seguimos com força, fé e muita, mas muita coragem, afinal sou um apaixonado por televisão aberta e seu poder junto a massa", escreveu.

Em nota ao F5, a Comunicação da RedeTV! confirmou o fim das atrações, mas negou que Geraldo Luís tenha sido demitido. "A RedeTV! informa que os programas Ultra Prêmio Show e Geral do Povo deixarão a grade a partir desta semana, por razões estratégicas de programação. Geraldo Luís permanece contratado da emissora e já está trabalhando em um novo projeto no canal, que será anunciado em breve. Na tarde desta segunda-feira (10), o apresentador se reuniu com a diretoria artística para alinhar os detalhes e definir as novidades que vêm por aí. Geraldo Luís e a direção artística da RedeTV! estão empenhados e entusiasmados em construir um novo capítulo na história desta parceira de sucesso."

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geraldo Luís (@geraldoluistv)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geraldo Luís (@geraldoluistv)

Geraldo Luís detalha últimos dias de vida de Marcelo Rezende

Em participação recente ao podcast Papagaio Falante, Geraldo Luís deu detalhes de como foram os últimos dias de vida de Marcelo Rezende (1951-2017), que faleceu em decorrência de complicações do câncer de pâncreas.

Durante o bate-papo, o apresentador da RedeTV! contou que o jornalista desejou passar a reta final da vida afastado. Apenas algumas pessoas estiveram ao seu lado, como a viúva Lu Lacerda, que cuidou dele até o fim. Confira!

Leia também:Bárbara Coelho confirma saída da Globo: 'Comunicado importante'