Kate Middleton revela que está em remissão do câncer: ‘Alívio'

Kate Middleton reflete sobre sua luta contra o câncer ao visitar hospital em Londres e anuncia que está em fase de remissão

A princesa de Gales Kate Middleton surpreendeu ao revelar que está em fase de remissão do câncer, que é quando já encerrou o tratamento e o tumor já foi eliminado. Ela contou a novidade ao visitar os pacientes do hospital onde fez seu tratamento no ano de 2024.

Em um post nas redes sociais, a esposa do príncipe William mostrou uma imagem de sua visita oficial ao hospital e falou sobre a importância de apoiar iniciativas de cuidados com a saúde das pessoas. "Queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao The Royal Marsden por cuidar tão bem de mim durante o ano passado. Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que caminharam silenciosamente ao lado de William e eu enquanto navegávamos por tudo", disse ela.

E completou: "Não poderíamos ter pedido mais. O cuidado e o conselho que recebemos durante meu tempo como paciente foram excepcionais. Ao apoiar pesquisas inovadoras e excelência clínica, bem como promover o bem-estar do paciente e da família, podemos salvar muito mais vidas e transformar a experiência de todos os afetados pelo câncer."

Por fim, Kate falou de sua própria saúde. "É um alívio estar em remissão agora e continuo focada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente. Há muito o que esperar. Obrigada a todos pelo apoio contínuo", declarou.

Vale lembrar que Kate Middleton tratou o câncer durante o ano de 2024. Em janeiro daquele ano, ela foi internada em Londres para realizar uma cirurgia abdominal e ficou internada por 13 dias. Em março, a esposa do príncipe William anunciou que estava com câncer e iniciou a quimioterapia. Em setembro, a princesa finalizou o tratamento de quimioterapia e entrou em remissão. Em meio ao tratamento, ela fez raras aparições em público, mas apenas retomou o tratamento no final de 2024.

