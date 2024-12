Rei Charles quebra protocolo durante tradicional transmissão de Natal

Rei Charles III segue em tratamento contra um câncer e escolheu por gravar diretamente da Capela de Fitzrovia, no centro de Londres

Nesta segunda-feira, 23, o rei Charles III quebrou um dos protocolos da realeza ao gravar a tradicional mensagem de Natal em uma capela ligada à comunidade médica, diferentemente de todos os anos em que as transmissões são feitas do Palácio de Buckingham ou de Windsor.

O monarca, que continua fazendo o seu tratamento de câncer, optou por gravar diretamente da Capela de Fitzrovia, no centro de Londres, que fez parte de um hospital antes de ser demolido em 1924.

O Palácio de Buckingham confirmou o local: "Neste ano, o Discurso Natalino do Rei foi filmado na Capela de Fitzrovia, em Londres, que antigamente fez parte do Middlesex Hospital. Agora, se trata de um espaço para reflexão, descoberta e celebrações silenciosas, conectando diversas comunidades de todas as religiões, ou até mesmo as sem religião. Em 1928, o avô de Sua Majestade, o Rei George VI, fez parte da fundação do prédio", dizia o comunicado do Palácio de Buckingham via redes sociais oficiais da realeza.

A nota ainda incluía detalhe a respeito da decoração. "A árvore de Natal em destaque foi doada ao Croydon BME Forum e ao projeto “Can You C Me?” do Macmillan Cancer Support, e será colocada no Royal Trinity Hospice, em Clapham, o hospital psiquiátrico mais antigo do Reino Unido".

A decisão de Charles marca a primeira vez em mais de uma década em que o discurso não foi gravado em propriedade oficial da realeza. A última mensagem filmada fora de uma residência da família foi em 2006, quando a Rainha Elizabeth II (1926-2022) gravou diretamente da Catedral de Southwark.

Quando Rei Charles III descobriu o câncer?

O Rei Charles III descobriu o câncer em janeiro de 2024. Ele passou por uma cirurgia sobre o aumento da próstata em um hospital de Londres, na Inglaterra. Durante a internação, os médicos descobriram um câncer no monarca. Com isso, ele iniciou o tratamento em 5 de fevereiro de 2024.

Na época, ele cancelou todos os seus compromissos para cuidar da saúde e só retomou sua agenda de trabalho em abril.