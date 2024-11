Rei Charles já teve susto com câncer há alguns anos

O Rei Charles III foi diagnosticado com câncer de próstata no início deste ano, mas o monarca já enfrentou um susto com a doença há alguns anos

O Rei Charles III foi diagnosticado com câncer de próstata no início deste ano, mas o Monarca já enfrentou um susto com a doença há alguns anos, segundo a biografia real Charles III: New King. New Court. The Inside Story, que significa Charles III: Novo Rei. Nova Corte. A História Interna, em tradução livre.

O livro escrito por Robert Hardman será lançado no dia 7 de novembro, porém o Mail On Sunday teve acesso a alguns trechos. "Além disso, um ex-integrante da equipe dos tempos em que ele era Príncipe de Gales revela que o rei passou, de fato, por um susto com câncer alguns anos atrás. Dada a sua ligação próxima ao longo das décadas, como príncipe, com diversas organizações e instituições de caridade voltadas para o câncer, aqui estava um paciente com uma compreensão da doença mais profunda do que a maioria", dizia o trecho.

O autor ainda falou que o Palácio não costumava comentar sobre as questões de saúde dos membros da realeza. "Nenhum comunicado anterior sobre a saúde de um soberano havia sido tão franco. Após o anúncio anterior sobre sua próstata, foi realmente uma decisão fácil dizer: 'Bem, é isso que fazemos hoje em dia. Não hesitamos porque todos sentimos que o país tem o direito de saber sobre isso — embora não em detalhes forenses'".

Estoque de sangue

O Rei Charles III viajou para a Oceania recentemente, e tomou a atitude de antecipar qualquer problema de saúde que poderia acontecer enquanto ele estivesse longe de casa. De acordo com o jornal The Times, o monarca decidiu levar um médico e um estoque do próprio sangue para a viagem internacional.

Em luta contra o câncer desde o início do ano, ele teve a sua saúde monitorada durante a viagem oficial. Isso porque ele pausou a quimioterapia para viajar. Portanto, ele teve uma equipe médica a sua disposição e com todos os aparatos necessários para socorrê-lo caso fosse necessário, incluindo sangue para transfusões.

Na viagem, Charles se reuniu com pesquisadores na Austrália para discutir as consequências de incêndios na região. E também falou com pesquisadores sobre o câncer de pele. Logo depois, ele se reuniu com os chefes de governo da Commonwealth, que é uma organização do Reino Unido.

