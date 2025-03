Rei Charles III oferece conselhos a pacientes em tratamento de câncer

Durante visita a uma universidade na Irlanda do Norte, Rei Charles III conhece pacientes em tratamento contra o câncer e pesquisadores da área

Nesta quinta-feira, 20, o Rei Charles III, de 76 anos, visitou o Departamento de Farmácia e Farmacologia no campus de Coleraine da Universidade de Ulster, na Irlanda do Norte, onde teve a oportunidade de conversar com pacientes que também estão em tratamento contra o câncer, assim como ele. Acompanhado de sua esposa, a Rainha Camilla, o monarca compartilhou momentos de apoio com os presentes.

O diagnóstico de câncer do Rei Charles foi confirmado pelo Palácio de Buckingham em fevereiro de 2024. Fontes informaram que seu tratamento contra a doença continua em 2025.

No evento, o monarca conversou com os pacientes e logo comentou: “O que é aquela frase de Winston Churchill? Continue tentando” , referindo-se ao ex-primeiro-ministro que liderou a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial.

Além disso, o Rei Charles teve a oportunidade de conhecer pessoas que vivem com câncer e pesquisadores da doença na Irlanda do Norte. Durante as conversas, ele perguntou aos pacientes se estavam “sobrevivendo bem aos efeitos colaterais”, conforme relatado pelo The Telegraph. O veículo britânico falou que o Rei do Reino Unido também falou: "Você só tem que seguir em frente, não é?".

O monarca aproveitou sua visita a uma das principais faculdades de farmácia e farmacologia do Reino Unido para observar, através de um microscópio, o trabalho no centro de pesquisa, onde teve contato com cientistas, pesquisadores e doutorandos que estão desenvolvendo sistemas terapêuticos responsivos a estímulos para o câncer.

O Rei Charles comentou que a pesquisa foi "incrível", pois pôde ver como uma nova técnica direcionada que pode administrar medicamentos através de microbolhas, entregando-os "no local preciso do câncer dentro do corpo", conforme relatado pelo The Telegraph. O professor Mark Taylor explicou que a equipe está em busca do próximo "momento eureka" na pesquisa sobre o câncer.

