Andréia Horta encanta ao postar cliques raros com o marido e a filha

A atriz Andréia Horta encantou os fãs ao compartilhar fotos de um passeio ao lado do marido, Ravel Andrade, e a filha, Yolanda

Andréia Horta encheu as redes sociais de fofura neste domingo, 13, ao compartilhar alguns cliques de um passeio em família.

A atriz aproveitou o dia ensolarado para passear pelo Rio de Janeiro com o marido, o ator Ravel Andrade, e a filha deles, Yolanda, de quatro meses. "A vida é bonita, é bonita e é bonita!", declarou a artista na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Que coisa mais linda", disse uma seguidora. "Como pode um ser humano ser tão linda? E se torna mãe e fica mais linda! Parabéns pela maternidade e pela mulher que é", escreveu outra. "É a batida de um coração! De três! A vida é bonita com você, meu amor. Linda", falou Ravel.

Vale lembrar que a primeira filha de Andréia e Ravel nasceu no dia 30 de novembro de 2024, em uma maternidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, a atriz postou em suas redes sociais a foto de um enfeite do hospital e divulgou a chegada da herdeira. "Em uma rua da Glória nasceu Yolanda!!! Nascemos", disse ela.

Confira:

Andreia Horta curte jantar com Ravel Andrade

A atriz Andreia Horta está curtindo ao máximo sua fase de mãe de primeira viagem desde o nascimento de Yolanda, sua filha com o ator Ravel Andrade. A artista tirou um tempinho para cuidar de seu relacionamento e saiu para jantar na companhia do companheiro pela primeira vez desde o nascimento da bebê.

O momento foi compartilhado pelo casal nas redes sociais. "Primeiro jantar depois de 80 dias. Plenos. Te amo, Andreia", escreveu o artista na publicação. Ao repostar o momento em seu perfil, ela se declarou: "Te adoro em tudo", disse. Confira a publicação!

