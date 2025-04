Ele está de volta! Após cinco dias na UTI, Leo Dias não conteve as lágrimas ao retornar ao 'Fofocalizando', no SBT; assista

Esta segunda-feira, 14, foi marcada por muita emoção no programa Fofocalizando, no SBT. Após cinco dias internado na UTI devido a um quadro de pneumonia, Leo Dias retornou à atração e não conteve as lágrimas ao relembrar o delicado momento de saúde que enfrentou .

"Eu queria dizer que eu senti muita falta de vocês, eu queria dizer que eu achei que eu não ia voltar, eu queria dizer que eu já me emocionei demais hoje. Eu não queria chorar, mas é isso, o programa está no ar, eu voltei e estamos ao vivo", iniciou o jornalista, visivelmente emocionado.

Na sequência, Leo desabafou sobre como foram os dias de internação. "É difícil entender, mas isso aqui é a minha vida, por onde eu ando nesse Brasil as pessoas falam que se encontram com a gente nesse horário, todo dia, porque a gente faz companhia para você aí de casa, porque você, muitas vezes, também se sente sozinho, como eu me senti no hospital", confessou.

"Eu quase enlouqueci no hospital, sozinho. Eu e minha irmã lá, ela estava comigo. Foram dias difíceis, eu recebi muita mensagem de carinho. Ninguém aqui no SBT sabia, é um momento para eu repensar minha vida, é a primeira vez que estou falando publicamente, e eu tenho muito orgulho de dizer que isso aqui [SBT] é a minha casa", finalizou Leo Dias.

Assista na íntegra:

ELE VOLTOU!!!



Leo Dias está de volta no palco do Fofocalizando! O jornalista se emocionou muito ao falar sobre o tempo que ficou fora e revela detalhes sobre sua internação!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/ZVJ0dcCXOr — Fofocalizando (@pfofocalizando) April 14, 2025

Alta hospitalar

O jornalista Leo Dias, que é apresentador do Fofocalizando, no SBT, recebeu alta hospitalar no final da manhã de terça-feira, 8. Ele ficou cinco dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com quadro de pneumonia.

A alta dele foi revelada em um comunicado oficial do SBT no final da tarde. "O SBT informa que o apresentador Leo Dias recebeu alta hospitalar no final da manhã desta terça-feira, 08 de abril, deixando o Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, após internação devido a um quadro de pneumonia. O comunicador já está a caminho de sua residência, no estado de Pernambuco. Segundo o hospital, Leo Dias continuará sendo acompanhado ambulatorialmente", informaram.

O profissional gravou um vídeo para as redes sociais há algumas horas para contar que estava se recuperando bem e agradeceu pelo apoio. "Continuo internado aqui no Hospital São Luiz. Meu estado está melhorando. Eu estou me recuperando aos poucos. Acredito que semana que vem eu já esteja de volta ao trabalho. Estou aqui, principalmente, para agradecer as mensagens de vocês, meu telefone não para, e as orações de quem torce por mim”, afirmou ele.

Leia também:Médica alerta riscos de diagnóstico que levou Leo Dias a UTI: 'Acometimento pulmonar'