Filho de Gugu Liberato revela como era a personalidade do pai: 'Tenho isso dentro de mim'

A semelhança física entre Gugu Liberato (1959-2019) e João Augusto, filho do icônico apresentador, impressiona, mas o que chama mesmo a atenção é a maturidade! Aos 23 anos, o jovem revela que deseja seguir os passos do ídolo na comunicação. Em entrevista à Revista CARAS, ele abre a intimidade e revela como era o pai fora das câmeras: "Tenho isso dentro de mim".

João Augusto reflete que é um homem reservado e aponta ter uma personalidade bastante parecida com a de Gugu Liberato. Apesar da semelhança, ele reforça querer trilhar um caminho de forma independente e ser autor de sua própria história, sem se valer do privilégio de ser herdeiro de uma das grandes lendas da TV.

O primogênito de Gugu Liberato destaca as principais lembranças que tem do pai: "Um homem sério, generoso, muito família e honesto. Ele tinha um coração puro e gostava de fazer as coisas de maneira correta. Ele era carinhoso com todos, gostava de almoçar e viajar em família, era caseiro e eu também tenho isso dentro de mim. Era rígido, mas gostava de acompanhar nossas notas, estar presente. Ele não gostava de barulho, mas era brincalhão, pregava peças. Um paizão!", complementa.

QUAL O PERFIL?

Solteiro e reservado, João Augusto revela o que uma mulher precisa para conquistar seu coração: "Tem que ser uma mulher com valores, que me respeite e respeite ela mesma, seja companheira, esteja do meu lado, caseira e família".

"O filho do apresentador ainda confessa que recebe muitas cantadas. "Mulheres e garotas mandam mensagens no Instagram, mas isso sempre teve, desde pequeno". João relembra: "Quando eu ia com meu pai no Jassa, não gostava muito, por que todas as mulheres que estavam lá apertavam a bochecha, iam em cima! (risos)", finaliza o comunicador João Augusto.

