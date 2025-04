A influencer Maíra Cardi faz longo desabafo após o casamento do filho, Lucas Cardi, com a atriz Thuani Todeschini, e conta que ele não estava feliz

A influencer Maíra Cardi, de 41 anos, veio, por meio de um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, fazer um longo desabafo após o casamento de seu filho, Lucas Cardi. O filho mais velho da coach, de 24 anos, oficializou a união com a atriz e influenciadora Thuani Todeschini no último final de semana.

No registro, Maíra surge aos pratos ao refletir sobre as dificuldades que enfrentou para criar Lucas. Na ocasião, ela contou que engravidou ainda na adolescência.

"Fui mãe aos 17, sozinha, solteira, tive que ralar, pegar ônibus e metrô, sofria para ter grana e sustentar ele. Ele era uma criança e eu também. Então, ver meu filho casando e virando um homem maravilhoso, não sei dizer como cabe no meu coração. Às vezes penso que tinha tudo para dar errado, que eu podia ser uma mãe muito melhor. Mas eu não tinha recursos", desabafou.

E relembrou o relacionamento anterior do rapaz. Isso porque Lucas viveu um relacionamento aberto antes de se casar com Thuani. Segundo Maíra, o filho estava aceitando um namoro no qual não se sentia feliz.

"Ele dizia que aceitava porque era um relacionamento aberto, mas só da parte dela, até que eu descobri algumas coisas muito fortes que estavam acontecendo", revelou. "Nunca me meti na vida do meu filho, ele pode fazer o que quiser da vida dele. Só que nesse caso, ele morava comigo e eu via muitas coisas, estava sofrendo muito [...]. Falei pro meu filho que ele estava seguindo o meu exemplo de ser passivo e traído, de aceitar", completou.

Traição

Cardi, portanto, relembrou os relacionamentos em que foi traída e contou que via o filho cometendo o mesmo erro.

"Quando vi que meu filho estava seguindo meus passos errados de falta de amor próprio, eu falei: 'Estou acabando com a vida do meu filho, não só com a minha'. E mudei por ele", pontuou.

Emocionada, ela se declarou ao rapaz. "Eu falo que faria várias coisas diferentes, mas talvez não, porque se ele é assim… Sou grata, valeu a pena", declarou.

Confira, abaixo, o desabafo na íntegra:

Maíra Cardi revela que não vai sustentar o filho após casamento

Recentemente, Maíra Cardi afirmou que deixará de bancar o filho, Lucas Cardi, após oficializar a união com Thuani Todeschini. A empresária informou que irá arcar com os custos da festa de casamento de Lucas Cardi, mas deixará de sustentá-lo para que ele possa exercer seu “papel masculino”.

"É muito importante que o homem consiga exercer o papel masculino do provedor dentro da casa dele para que ele seja admirado pela esposa. A partir do momento que ele sai da minha casa e ele continua recebendo dinheiro da mamãe, ele vai virar aquele filho, aquele marido que a gente não gosta, que é o filhinho da mamãe que não respeita a mulher e não coloca a mulher acima de tudo”, comentou em entrevista à Quem. Confira!

