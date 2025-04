Mãe de Virginia viaja a Mangaratiba na companhia do novo namorado

Margareth Serrão, mãe da influencer Virginia Fonseca, curte a companhia do namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, em viagem à casa de veraneio da filha

A influencer Margareth Serrão, mãe da influencer Virginia Fonseca, publicou na tarde desta segunda-feira, 14, fotos da viagem em família à casa de veraneio da filha em Magaratiba, Rio de Janeiro. Na ocasião, a matriarca revelou, inclusive, imagens com o novo namorado, o sanfoneiro Danielo Nascimento, em seu perfil no Instagram. Os dois assumiram o namoro em fevereiro deste ano.

"Bons dias com excelentes companhias", escreveu a mãe de Virginia na legenda da publicação.

Além da filha e do namorado, Margareth também foi acompanhada do genro, Zé Felipe; dos netos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois anos, e José Leonardo, de sete meses; e alguns amigos da família.

Na ocasião, Margareth posou com o namorado e segurando o neto caçula, José Leonardo, em seus braços. O clique encantou os seguidores, que reagiram:"Toda felicidade para você, 'Magara'! Você merece" e"Que família linda! Margareth está cada dia mais linda", foram algumas das mensagens escritas na seção de comentários da publicação.

O novo relacionamento de Margareth, de 59 anos, tem chamado a atenção dos iternautas a respeito da diferença de idade entre ela e Danilo, de 38 anos. O sanfoneiro tem uma dupla com o músico Elky.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Mãe de Virginia ganha presente do namorado

Recentemente, Margareth Serrão, foi surpreendida pelo namorado, Danilo Nascimento, sntes de viajar com os netos para a mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Isso porque a sogra do cantor recebeu um presente do amado.

Nos stories feitos em seu perfil no Instagram, Serrão postou um vídeo exibindo as flores que recebeu do companheiro. A mãe da empresária se mostrou surpresa com o mimo especial e mostrou que as rosas vieram com um cartão. Confira!

