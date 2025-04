Médica alerta sobre menopausa de Carolina Dieckmann: 'Não precisa ser sofrida'

Dra. Maira Campos (CRM: 223156) é Ginecologista Endócrina e atua com Reposição hormonal. Médica com 17 anos de trajetória acadêmica e profissional, possui três graduações: Administração, Biomedicina e Medicina. Possui diversas especializações, incluindo Ginecologia Endócrina, Obstetrícia, Urgência e Emergência, Neurotransmissores e Neurocomportamento Humano, e Perícia Médica. É especialista em saúde da mulher e do homem, com foco no climatério, endometriose, SOP, reposição hormonal e tratamentos estéticos íntimos. Com mais de 50 cursos de aprimoramento, também atua com terapias injetáveis, soroterapias, tratamentos para obesidade e cirurgia estética íntima. Atende em Mogi Mirim e Mogi Guaçu, interior de São Paulo.