Mick Jagger anuncia noivado com Melanie Hamrick, de 37 anos: 'Um dia nós nos casamos'

O cantor Mick Jagger, de 81 anos, anunciou seu noivado com a ex-bailarina Melanie Hamrick, de 37, com quem tem um filho de 8 anos, Deveraux. O casal se conhece desde 2014 e, embora a troca de alianças tenha ocorrido há algum tempo, só agora a notícia foi divulgada.

“Estamos noivos há dois ou três anos” , revelou Melanie em entrevista à revista Paris Match. No entanto, a ex-bailarina não confirmou o casamento. “Talvez um dia nós nos casemos, talvez não . Somos tão felizes com a vida que temos agora que tenho muito medo de mudar qualquer coisa”.

O vocalista da Rolling Stones e a ex-bailarina Melanie Hamrick se conheceram em 2014 e iniciaram o relacionamento no mesmo ano. Dois anos depois, em 2016, nasceu Deveraux, o único filho do casal, que atualmente tem 8 anos. Além dele, o cantor tem outros sete filhos de diferentes relacionamentos: Karis, de 54 anos, Jade, de 53, Elizabeth, de 41, James, de 39, Georgia May, de 33, Gabriel, de 27, e Lucas, de 25, fruto de seu antigo relacionamento com Luciana Gimenez. Jagger também teve uma filha, Corrina, que nasceu sem vida.

Diferença de idade

Namorada de Mick Jagger, a dançarina e escritora Melanie Hamrick falou abertamente a respeito de sua união com o cantor. Juntos desde 2014, os dois são pais de Deveraux Octavian Basil Jagger, de 8 anos.

Em entrevista ao jornal britânico 'The Times', Melanie afirmou que não se importa com as críticas que recebe em torno da diferença de idade de 44 anos entre o casal. Atualmente, a escritora tem 37 anos, e o vocalista dos Rolling Stones, 81.

De acordo com a companheira de Mick Jagger, ela busca não absorver comentários negativos a respeito do assunto, uma vez que a idade distinta nunca foi um problema para ela. "Eu nem penso sobre isso", disse.

