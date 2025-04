Dani Calabresa mostra como anunciou a gravidez para familiares e amigos

Em suas redes sociais, Dani Calabresa postou um vídeo e mostrou como anunciou que estava grávida para seus familiares e amigos. Confira!

Em suas redes sociais, Dani Calabresa sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Atualmente, a humorista está à espera de seu primeiro filho, fruto do casamento com Richard Neuman.

Nesta segunda-feira, 14, a famosa publicou um vídeo e relembrou como contou a notícia especial para familiares e amigos.

Primeiro, Dani surgiu fingindo que estava tirando uma foto com a família e ao falar o nome de todos presentes, ela contou a novidade

"E neném que está no forninho, neném que está dentro da barriga. Tem mais uma pessoa na foto pessoal", disse ela, enquanto seus familiares sorriam e batiam palmas.

Em seguida, Dani mostrou o momento em que fez a mesma coisa com os amigos, que chegaram a se emocionar com a notícia. "Avisando o pessoal sobre a chegada do bebezinho. Novembro/dezembro de 2024", escreveu ela.

Dani Calabresa e Richard Neuman serão papais de um menino que ainda não teve o nome revelado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti 🍕 (@danicalabresa)

Homenagem

Dani Calabresa usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu pai, Cláudio Estevam Barra, que completou mais um ano de vida na terça-feira, 8.

Em seus perfil oficial, humorista compartilhou uma sequência de cliques com o aniversariante, a mãe, dona Marlene, o marido, Richard Neuman, e outros familiares e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é aniversário do Pepo. Meu pai amoroso, inteligente e que sempre deixa a gente impressionado com a sua boa memória. Como meu pai mesmo diz: 'Que o nosso bom Deus nos proteja sempre'. Desejo saúde, proteção e muita alegria para você, Pepinho!!! Te amo. Beijos, doce Dani", declarou a artista.

Vale lembrar que Dani Calabresa e Richard Neuman estão à espera do primeiro filho, que ainda não teve o nome revelado.

Leia também: Dani Calabresa fala sobre nova fase da gravidez