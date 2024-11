Príncipe William atualiza quadro de saúde da esposa, Kate Middleton

Em sua participação no Earthshot Prize Awards que aconteceu em Cape Town, na África do Sul, príncipe William deu atualização sobre Kate Middleton

Durante a sua participação no Earthshot Prize Awards que aconteceu em Cape Town, na África do Sul, príncipe William deu uma atualização sobre a esposa, a princesa Kate Middleton, que terminou recentemente o ciclo de quimioterapia para o tratamento de câncer que enfrenta desde janeiro.

"Ela está muito bem, graças a Deus. E espero que ela esteja assistindo esta noite. Ela tem sido incrível este ano todo. Sei que ela está realmente ansiosa para ver esta noite ser um sucesso”, disse ele.

Ainda segundo a revista americana People, a duquesa estaria cada vez mais pronta para retomar suas atividades reais e sua rotina: “Pelo que entendi, Catherine está indo muito bem. Ela está de volta com os treinos na academia e fazendo todas as coisas que queria fazer", Jobson teria dito em entrevista concedida no dia 4 de novembro.

Ainda no evento, o futuro rei da Inglaterra comoveu os internautas ao revelar promessa fofa que fez para a filha do meio, Charlotte, de nove anos. O monarca estava usando uma pulseira azul feita à mão escrito “papa”, a peça é foi um presente da filha e ele prometeu que “tentaria não perdê-la enquanto estivesse aqui", brincou o monarca.

Kate Middleton: Fé da princesa aumentou após diagnóstico de câncer

A princesa de Gales Kate Middleton viveu momentos desafiadores em sua vida no ano de 2024. Logo nos primeiros meses do ano, ela passou por uma cirurgia e foi diagnosticada com câncer. Rapidamente, a esposa do príncipe William iniciou o tratamento de quimioterapia, que foi finalizado em setembro. Com tudo isso, ela viu a sua fé ficar ainda mais forte.

De acordo com a revista People, Kate ficou ainda mais interessada em assuntos sobre a fé após enfrentar a doença de frente. Ele citou que a família real intensificou sua esperança, mas William segue sendo um homem moderno e que fica envergonhado com certos rituais religiosos.