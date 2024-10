Por que o príncipe William não usa aliança? Motivo é revelado

Casado com a princesa de Gales Kate Middleton, o príncipe William não usa aliança de casamento e o motivo é revelado por especialistas na realeza

O príncipe William é casado desde 2011 com a princesa de Gales Kate Middleton. Porém, ele nunca usou aliança de casamento. Quer saber o motivo? Confira abaixo!

Desde que William e Kate se casaram, a realeza britânica já deixou bem claro que o príncipe não iria usar aliança. Na divulgação do casamento real, os representantes da realeza informaram que a cerimônia teria apenas o anel de Kate, que foi feito em ouro galês.

Portanto, William apenas usou a tradição de que os homens não são obrigados a usarem aliança. "Embora seja tradicional que as mulheres da realeza usem um anel de noivado e uma aliança de casamento depois de se casarem, nunca foi tradicional que os homens da realeza usassem uma.Acho que, quando você tem um casamento assistido por milhões, todo mundo sabe que você é casado", disse a especialista Eloise Parker.

Além disso, ele não tem o costume de usar acessórios. "Ele não é de joias. Ele nunca usou nenhuma. Ele decidiu que não queria usar uma no casamento. É tudo uma questão de preferência pessoal", disse uma fonte do site The Mirror.

O avô dele, príncipe Philip, nunca usou aliança após se casar com a Rainha Elizabeth II. Porém, o pai dele, Rei Charles III, escolheu usar a aliança em seu casamento com Camilla. Ele usa uma aliança de ouro no mesmo dedo do seu anel de sinete.

O irmão de William, o príncipe Harry, e sua esposa, Meghan Markle, usam alianças de casamento feitas de ouro galês e platina.

