Príncipe William cita Príncipe Harry em documentário

Mesmo com a relação abalada, o Príncipe William citou o irmão Príncipe Harry em seu novo documentário, que está prestes a ser lançado

A relação entre o Príncipe William e o Príncipe Harryficou abalada desde que o caçula abdicou de suas funções reais e piorou ainda mais desde que Harry lançou a sua autobiografia.

Porém, essa tensão pode estar diminuindo. Pela primeira vez em seis anos, o Príncipe William citou o irmão caçula publicamente. A declaração aconteceu no novo documentário do Príncipe de Gales, que está prestes a ser lançado.

William relembrou quando a mãe Diana(1961 - 1997) levou ele e o irmão para visitar um abrigo de moradores de rua. "Ela levou Harry e a mim para lá. Eu devia ter uns 11 anos, talvez 10 na época. Eu nunca tinha ido a nada parecido antes e estava um pouco ansioso sobre o que esperar. Mas minha mãe fez sua parte habitual, fazendo todos se sentirem relaxados, rindo e brincando com todos", disse.

Segundo a criadora de conteúdo e especialista em monarquia Stephanie Morganti, Diana pode ser o único ponto de união entre os dois irmãos, mas a declaração de William também pode simbolizar uma "bandeira branca".

Separação?

Desde que subiram ao altar, Harry e Meghan Markle enfrentam especulações sobre crises no casamento. No entanto, o escritor Hugo Vickers acredita que a separação do príncipe e da artista deve ser anunciada em breve. Em entrevista ao The Mirror, ele afirmou que o fim do relacionamento do casal é apenas uma “questão de tempo” e explicou os motivos.

Vickers, que escreveu livros sobre a coroa britânica, afirmou que Meghan tem o hábito de cortar pessoas de sua vida, incluindo amigas próximas e até mesmo seu pai, Thomas Markle. Para quem não acompanhou, a duquesa cortou o contato com o pai após ele se envolver em um escândalo por ter encenado e vendido fotos de paparazzi.

Recentemente, Thomas chegou a fazer um apelo para conhecer os netos, o que demonstra que a relação entre ele e a herdeira foi por água abaixo. Por isso, o escritor acredita que o próximo a ser afastado da vida da artista será o príncipe, assim que a duquesa perceber que ele não é mais útil para ajudá-la a alcançar seus objetivos.

“Ela tem um padrão de cortar pessoas da sua vida. Então, quem será o próximo? Acho que, inevitavelmente, o príncipe Harry. Vai chegar o dia em que ela vai perceber que não precisa dele”, o autor afirmou que é só uma ‘questão de tempo’ até eles se separarem. Além da tendência da duquesa de se afastar, ele também destacou um comportamento do príncipe.

Segundo Vickers, Harry assumiu o “papel de vítima” e “sempre se queixa de tudo” desde que conheceu Meghan.

