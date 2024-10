Meghan Markle possui 'carta na manga' contra a Família Real

Especialista na Família Real revelou que Meghan Markle possui uma carta na manga para caso decida se vingar da realeza algum dia

Desde que rencunciaram às suas funções reais, Meghan Markle e Príncipe Harrynunca mais tiveram uma boa relação com a Família Real. Atualmente, o casal vive nos Estados Unidos com os filhos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três.

A relação do casal com a realeza piorou ainda mais depois que eles deram entrevistas e lançaram um documentário expondo situações constrangedoras. "Já se passaram mais de dois anos desde que ela deu aquela entrevista [à apresentadora Oprah Winfrey, em março de 2021]. Ela tem se mantido longe de controvérsias sobre a família real desde então”, disse a especialista Jennie Bond para a revista OK!

Muitas pessoas pedem para que Meghan lance sua autobiografia dando a sua versão dos fatos. A especialista ressaltou que essa não é uma ideia da Duquesa de Sussex, a não ser que ela pretenda se vingar algum dia.

"Obviamente, o livro que ela mencionou continuará sendo uma arma potencial em seu bolso traseiro se ela algum dia sentir necessidade de buscar algum tipo de vingança. Mas ela se comportou com discrição e dignidade desde Oprah e a série de documentários. Acho que ela está olhando para frente, não para trás, e está seguindo em frente com sua vida", afirmou.

Existe chance de perdão?

A relação de Meghan Markle e o príncipe Harry com a família real britânica está cada dia mais distante. Os dois se afastaram do serviço oficial na realeza há alguns anos, quando se mudaram para os Estados Unidos, e não possuem uma relação próxima com os parentes que ficaram no Reino Unido. Com isso, a especialista Ingrid Seward avaliou quanto é a chance de Meghan ser perdoada.

Em entrevista no site The Sun, a especialista em realeza avaliou que ainda vê chance de Harry se reaproximar do irmão, príncipe William, e do pai, o Rei Charles III, apesar do que ele falou em seu livro de memórias sobre a intimidade da família. Porém, ela contou que não vê o mesmo acontecendo com Meghan.

“No fundo, as pessoas ainda amam o príncipe Harry e querem amá-lo. Acho que só estão muito decepcionadas com ele. Ele ganhou milhões com o livro, mas pagou seriamente por isso, porque causou um dano imensurável à sua reputação, especialmente com sua família”, disse ela. Ao ser questionada se existe a chance de Meghan ser perdoada, ela negou. “Não vejo a mesma coisa para Meghan”, afirmou.

Então, a especialista comentou que Meghan está tentando se mostrar mais forte. “Ela quer lembrar as pessoas que ela ainda está por aí, embora no momento Harry esteja recebendo toda a boa publicidade. Eu sinto que ambos estão seguindo caminhos ligeiramente diferente para ver o que funciona. Eles tentaram juntos e não funcionou muito bem. Então, eles estão fazendo isso separadamente para ver se funciona”, afirmou.

