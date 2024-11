Kate Middleton: Fé da princesa aumentou após diagnóstico de câncer

Fonte da família real britânica revela detalhes sobre a relação de Kate Middleton com a fé após ser diagnosticada com câncer

A princesa de Gales Kate Middleton viveu momentos desafiadores em sua vida no ano de 2024. Logo nos primeiros meses do ano, ela passou por uma cirurgia e foi diagnosticada com câncer. Rapidamente, a esposa do príncipe William iniciou o tratamento de quimioterapia, que foi finalizado em setembro. Com tudo isso, ela viu a sua fé ficar ainda mais forte.

De acordo com a revista People, o biógrafo Robert Hardman, especialista na realeza, contou que Kate ficou ainda mais interessada em assuntos sobre a fé após enfrentar a doença de frente. Ele citou que a família real intensificou sua esperança, mas William segue sendo um homem moderno e que fica envergonhado com certos rituais religiosos.

Inclusive, o especialista contou que existem boatos de que o príncipe William poderia abdicar do título de líder da igreja quando se tornar rei, que é um título que pertence à família real há séculos. “Não é segredo que ele não compartilha o senso espiritual do rei. O pai dele é muito espiritual e gosta de falar sobre fé, mas o príncipe não. Ele não vai à igreja todo domingo, mas a grande maioria do país também não. Ele vai no Natal e na Páscoa, só isso”, afirmou.

Por que o príncipe William não usa aliança?

O príncipe William é casado desde 2011 com a princesa de Gales Kate Middleton. Porém, ele nunca usou aliança de casamento. Quer saber o motivo? Confira abaixo!

Desde que William e Kate se casaram, a realeza britânica já deixou bem claro que o príncipe não iria usar aliança. Na divulgação do casamento real, os representantes da realeza informaram que a cerimônia teria apenas o anel de Kate, que foi feito em ouro galês.

Portanto, William apenas usou a tradição de que os homens não são obrigados a usarem aliança. "Embora seja tradicional que as mulheres da realeza usem um anel de noivado e uma aliança de casamento depois de se casarem, nunca foi tradicional que os homens da realeza usassem uma.Acho que, quando você tem um casamento assistido por milhões, todo mundo sabe que você é casado", disse a especialista Eloise Parker.

Além disso, ele não tem o costume de usar acessórios. "Ele não é de joias. Ele nunca usou nenhuma. Ele decidiu que não queria usar uma no casamento. É tudo uma questão de preferência pessoal", disse uma fonte do site The Mirror.

