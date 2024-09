Princesa Diana: Amigo revela detalhes da personalidade dela

A morte da princesa Diana já completou 27 anos e um antigo cabeleireiro dela relembrou detalhes nunca ditos sobre a personalidade dela

A princesa Dianafaleceu há 27 anos, mas segue sendo um ícone da realeza britânica e é lembrada com carinho por muitos fãs. Com isso, um antigo cabeleireiro dela, Richard Dalton, decidiu contar detalhes nunca revelados sobre a personalidade dela.

Para isso, ele escreveu um livro, chamado It’s All About The Hair – My Decade With Diana, no qual relembrou os 10 anos de seu trabalho diário com a princesa Diana. Nas páginas, ele destacou a personalidade única e divertida da mãe dos príncipes William e Harry. “Que pessoa maravilhosa e genuína ela era”, afirmou ele.

Então, o cabeleireiro destacou o lado divertido de Diana. “Ela tinha um senso de humor incrível e perverso. Suas piadas eram histéricas. Ela era muito travessa, às vezes”, afirmou, e completou: “Ela sempre tinha vômito de plástico ou cocô de cachorro de plástico em sua bolsa para colocar nos assentos das pessoas quando tínhamos voos longos. Ela era engraçada e adorava pregar peças em todos nós”.

Além disso, ele relembrou um episódio inusitado dos bastidores com a princesa. “Eu estava brincando com um dos corgis [cachorros da rainha Elizabeth II] quando Diana chegou e o corgi começou a lamber suas pernas. Ela disse: ‘De quem é esse cachorro?’. E eu disse: ‘É o novo corgi de sua sogra’. Ela respondeu rindo: ‘Bem, tire-o daqui, pois ele está lambendo todo o bronzeado falso das minhas pernas’”, relembrou.

O último aniversário da princesa Diana

A princesa Diana teria completado 63 anos em 1º de julho de 2024, caso estivesse viva. Ela faleceu aos 36 anos em um acidente de carro em Paris, na França, em agosto de 1997. Naquele ano, ela comemorou o seu último aniversário em vida. Relembre como foi a data especial:

De acordo com a revista People, a princesa Diana comemorou o seu aniversário de 36 anos em uma festa de gala. Ela esteve no evento do Centenário da Tate Gallery, em Londres, Inglaterra, e esbanjou beleza ao usar um vestido preto que ganhou do amigo e estilista Jacques Azagury. Para completar o visual, ela usou um colar de brilhantes e brincos combinando.

Na época, ela fez questão de cumprimentar os admiradores na entrada do evento. Ela esbanjou simpatia e recebeu vários presentes de seus fãs, incluindo cartões, flores e ursos de pelúcia.

Durante aquele verão de 1997, Diana também viajou. Ela esteve nos Estados Unidos para um evento de gala e curtiu as férias em St. Tropez com o namorado, Dodi Al Fayed, e os filhos, William e Harry.

Logo depois da última viagem, Diana e Dodi foram para Paris, na França. No dia seguinte, eles faleceram no trágico acidente de carro em um túnel da cidade.