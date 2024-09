Princesa da Noruega se casa com xamã americano. Saiba como foi!

A princesa Martha Louise, da Noruega, oficializou seu casamento com Durek Verrett, que é um xamã norte-americano. Saiba os detalhes da união

A princesa Martha Louise, da Noruega, é filha do Rei Harald V e da rainha Sonja da Noruega e já está oficialmente casada. Ela subiu ao altar no último final de semana com Durek Verrett, que é um xamã norte-americano.

O casamento deles aconteceu de forma discreta e sem os grandes eventos de uma união de membros da realeza. A união aconteceu na vila de Geiranger, onde os noivos fizeram brunch para seus convidados e também ofereceram serviços de spa. O casamento aconteceu em uma fazenda e embaixo de uma tenda. Os noivos queriam manter o casamento em sigilo, mas o grande dia foi descoberto pelos repórteres da região.

Juntos desde 2019, Martha e Durek ficaram noivos por dois anos. Inclusive, ele foi alvo de críticas na mídia da Noruega por causa de suas crenças e por defender curas alternativas para doenças. Apesar disso, os dois atraíram a atenção dos produtores da Netflix, que criaram um documentário sobre a vida deles. O projeto acompanhou os noivos por um ano enquanto se preparavam para o casamento, mas ainda não tem data de lançamento.

Vale lembrar que este não é o primeiro casamento da princesa. Ela já foi casada com outro homem, com quem teve três filhas. Hoje em dia, ela é o quarto nome na linha de sucessão do trono da Noruega.

Prisão de filho de princesa da Noruega

Filho da princesa Mette-Marit, da Noruega, o jovem Marius Borg Hoiby foi preso aos 27 anos de idade e os detalhes sobre o motivo da prisão foram revelados na imprensa. De acordo com o site da revista People, o rapaz foi detido após um “incidente violento” contra uma mulher em um apartamento em Oslo.

Agora, a polícia revelou que ele acusado de ameaçar atear fogo nas roupas da mulher após um ataque. “Duas fontes anômicas disseram à revista norueguesa Se og Hor que a polícia estava de posse de uma fita de áudio do enteado do príncipe herdeiro dizendo à vítima que ele colocaria fogo em suas roupas se ela não fizesse o que ele queria”, informou uma fonte do The Times. Além disso, fotos mostraram uma faca na parede do apartamento e uma luminária quebrada no chão.

Inicialmente, Marius foi detido sob a acusação de danos corporais contra uma mulher no dia 4 de agosto e a mulher foi levada ao hospital com uma concussão. A mulher em questão tem um relacionamento com o filho da princesa e identidade dela não foi revelada. Ele ficou detido por apenas um dia e a polícia segue a investigação para entender o que aconteceu. Por enquanto, Marius não explicou o que causou o ataque.

O padrasto de Marius, o príncipe herdeiro Haakon, se pronunciou sobre a prisão do enteado. “É um assunto sério quando a polícia está envolvida do jeito que está, mas, ao mesmo tempo, não é certo eu entrar em detalhes do caso”, afirmou ele.