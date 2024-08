Novos detalhes sobre o motivo da prisão do filho da princesa da Noruega são revelados

Filho mais velho da princesa Mette-Marit, da Noruega foi preso aos 27 anos e os detalhes sobre a acusação são divulgados na imprensa

Filho da princesa Mette-Marit, da Noruega, o jovem Marius Borg Hoiby foi preso aos 27 anos de idade e os detalhes sobre o motivo da prisão foram revelados na imprensa. De acordo com o site da revista People, o rapaz foi detido após um “incidente violento” contra uma mulher em um apartamento em Oslo.

Agora, a polícia revelou que ele acusado de ameaçar atear fogo nas roupas da mulher após um ataque. “Duas fontes anômicas disseram à revista norueguesa Se og Hor que a polícia estava de posse de uma fita de áudio do enteado do príncipe herdeiro dizendo à vítima que ele colocaria fogo em suas roupas se ela não fizesse o que ele queria”, informou uma fonte do The Times. Além disso, fotos mostraram uma faca na parede do apartamento e uma luminária quebrada no chão.

Inicialmente, Marius foi detido sob a acusação de danos corporais contra uma mulher no dia 4 de agosto e a mulher foi levada ao hospital com uma concussão. A mulher em questão tem um relacionamento com o filho da princesa e identidade dela não foi revelada. Ele ficou detido por apenas um dia e a polícia segue a investigação para entender o que aconteceu. Por enquanto, Marius não explicou o que causou o ataque.

O padrasto de Marius, o príncipe herdeiro Haakon, se pronunciou sobre a prisão do enteado. “É um assunto sério quando a polícia está envolvida do jeito que está, mas, ao mesmo tempo, não é certo eu entrar em detalhes do caso”, afirmou ele.

Vale lembrar que Marius não faz parte da realeza da Noruega. Ele é fruto de um relacionamento anterior da princesa Mette-Merit, que só se tornou integrante da família real ao se casar com o príncipe herdeiro Haakon. Marius deve levar uma vida privada e longe dos holofotes por não ser integrante da família real.

“Marius sempre teve um papel difícil de definir na esfera pública. Ele é e sempre será parte importante da nossa família. Ele não terá deveres público como seus irmãos, e não é uma figura pública”, disse a princesa em 2017.