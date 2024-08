Filho de princesa da Noruega é preso aos 27 anos

Filho da princesa da Noruega Mette-Marit, Marius Borg Hoiby foi levado para a prisão após uma acusação envolvendo uma mulher

Filho da princesa Mette-Marit, da Noruega, o jovem Marius Borg Hoiby, de 27 anos, foi preso em Oslo na última semana. Ele foi acusado de atacar psicologicamente e fisicamente uma mulher na faixa dos 20 anos no dia 4 de agosto.

A mulher foi levada ao hospital por causa de uma concussão e ele ficou detido em uma delegacia por cerca de 30 horas. Por causa da prisão dele, a princesa adiou sua viagem para a França para acompanhar os Jogos Olímpicos ao lado do marido, o príncipe herdeiro Haakon.

Vale lembrar que Marius não faz parte da realeza da Noruega. Ele é fruto de um relacionamento anterior da princesa Mette-Merit, que só se tornou integrante da família real ao se casar com o príncipe herdeiro Haakon. Marius deve levar uma vida privada e longe dos holofotes por não ser integrante da família real.

“Marius sempre teve um papel difícil de definir na esfera pública. Ele é e sempre será parte importante da nossa família. Ele não terá deveres público como seus irmãos, e não é uma figura pública”, disse a princesa em 2017.

Encontro de William e Kate com os príncipes da Noruega

Em 2023, o Príncipe William e sua esposa Kate Middleton se encontraram com o Príncipe e a Princesa da Noruega no Castelo de Windsor.

O Príncipe de Gales vestia um clássico terno azul com gravata vermelha, já Kate usava um look monocromático composto por terninho verde e camisa com babados.

Já o Príncipe Haakon da Noruega usava terno azul escuro com uma gravata azul-claro. A Princesa norueguesa Mette-Marit estava elegante com um vestido vermelho.

“Um prazer receber o Príncipe e a Princesa da Noruega para Windsor esta manhã, discutindo energia verde, meio ambiente e muito mais”, escreveu o casal no Instagram oficial do Príncipe e Princesa de Gales.