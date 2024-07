O presente inestimável que o Rei Charles deu para o príncipe George

Do vovô para o neto! Rei Charles III revelou um presente de valor inestimável que deu para o neto mais velho, príncipe George. Saiba o que é

O Rei Charles III dá um presente simples e de valor inestimável para o neto mais velho, o príncipe George, filho de Kate Middleton e príncipe William. Em uma entrevista recente, ele contou sobre a que teve para demonstrar o seu imenso carinho pelo neto, que é herdeiro do trono britânico.

O rei presenteou o neto com um bosque no terreno da propriedade de Balmoral, na Escócia. O local recebeu o nome de Bosque do Príncipe George e a história do presentes simples foi revelada por Charles em entrevista na BBC.

“Este era um campo vazio que a fazenda não precisava mais. O melhor é que consegui plantar o bosque no mesmo ano em que nasceu meu neto mais velho, George. Então, pensei em chamá-lo de Bosque do Príncipe George”, afirmou ele.

Então, ele ainda contou que escolheu árvores e plantas que ficam bonitas em uma determinada estação do ano. “São as cores do outono e um pouco da primavera. Mas o outono é uma magia aqui. Encontrar todas as árvores e arbustos que ficam com uma cor interessante foi metade da batalha”, disse.

Vale lembrar que Charles tem cinco netos: George, de 10 anos, Charlotte, de 9 anos, Louis, de 6 anos, Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 3 anos.

Futuro do príncipe George

O príncipe William contou alguns detalhes sobre como vê o futuro do filho mais velho, o príncipe George, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento na Inglaterra, ele comentou que o filho pode seguir os seus passos na escolha profissional.

William disse que o herdeiro tem talento para ser integrante da Força Aérea. Ele comentou que o filho é um piloto em potencial e que o menino gostaria de viver um centro da aeronáutica.

Vale lembrar que William é piloto de Busca e Resgate da Força Aérea Real e atuou no País de Gales entre 2010 e 2013. Além disso, é uma tradição da família real que os homens façam parte de alguma atividade militar. Por exemplo, o Rei George VI, pai da rainha Elizabeth II, também foi piloto em sua juventude e o príncipe Harry já foi piloto de helicópteros do exército britânico.