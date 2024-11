Meghan Markle pediu uma fortuna para se separar de Harry, diz jornalista

Jornalista espanhola aponta qual seria o valor milionário que Meghan Markle teria pedido para se separar do príncipe Harry

A duquesa Meghan Markle voltou a ser alvo de rumores sobre os bastidores da realeza britânica. Desta vez, a jornalista espanhola Pilar Eyre afirmou que Markle teria pedido um valor milionário para se separar do príncipe Harry.

A jornalista contou que fontes próximas acreditam que eles devem anunciar a separação em breve, mas isso irá custar um valor impressionante para o bolso do príncipe.

Eyre contou que Meghan teria exigido o valor de 80 milhões de dólares para aceitar o divórcio sem alarde. Ela impôs este valor no acordo pré-nupcial que eles teriam assinado antes do casamento real. Inclusive, Meghan teria exigido ficar com a guarda dos filhos, o que as fontes dizem que o Rei Charles III nunca aceitaria.

Por enquanto, os representantes de Meghan e Harry não se pronunciaram sobre os rumores. O casal vive nos Estados Unidos e possui dois filhos, Archie e Lilibet.

Meghan Markle não deve ser perdoada pela família real

A relação de Meghan Markle e o príncipe Harry com a família real britânica está cada dia mais distante. Os dois se afastaram do serviço oficial na realeza há alguns anos, quando se mudaram para os Estados Unidos, e não possuem uma relação próxima com os parentes que ficaram no Reino Unido. Com isso, a especialista Ingrid Seward avaliou quando é a chance de Meghan ser perdoada.

Em entrevista no site The Sun, a especialista em realeza Ingrid Seward avaliou que ainda vê chance de Harry se reaproximar do irmão, príncipe William, e do pai, o Rei Charles III, apesar do que ele falou em seu livro de memórias sobre a intimidade da família. Porém, ela contou que não vê o mesmo acontecendo com Meghan.

“No fundo, as pessoas ainda amam o príncipe Harry e querem amá-lo. Acho que só estão muito decepcionadas com ele. Ele ganhou milhões com o livro, mas pagou seriamente por isso, porque causou um dano imensurável à sua reputação, especialmente com sua família”, disse ela. Ao ser questionada se existe a chance de Meghan ser perdoada, ela negou. “Não vejo a mesma coisa para Meghan”, afirmou.

