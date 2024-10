Especialista revela se existe chance de Meghan Markle ser perdoada na realeza britânica

Meghan Markle e o príncipe Harry se afastaram da realeza britânica há alguns anos e uma especialista revelou se existe a chance dela ser perdoada

A relação de Meghan Markle e o príncipe Harry com a família real britânica está cada dia mais distante. Os dois se afastaram do serviço oficial na realeza há alguns anos, quando se mudaram para os Estados Unidos, e não possuem uma relação próxima com os parentes que ficaram no Reino Unido. Com isso, a especialista Ingrid Seward avaliou quando é a chance de Meghan ser perdoada.

Em entrevista no site The Sun, a especialista em realeza Ingrid Seward avaliou que ainda vê chance de Harry se reaproximar do irmão, príncipe William, e do pai, o Rei Charles III, apesar do que ele falou em seu livro de memórias sobre a intimidade da família. Porém, ela contou que não vê o mesmo acontecendo com Meghan.

“No fundo, as pessoas ainda amam o príncipe Harry e querem amá-lo. Acho que só estão muito decepcionadas com ele. Ele ganhou milhões com o livro, mas pagou seriamente por isso, porque causou um dano imensurável à sua reputação, especialmente com sua família”, disse ela. Ao ser questionada se existe a chance de Meghan ser perdoada, ela negou. “Não vejo a mesma coisa para Meghan”, afirmou.

Então, a especialista comentou que Meghan está tentando se mostrar mais forte. “Ela quer lembrar as pessoas que ela ainda está por aí, embora no momento Harry esteja recebendo toda a boa publicidade. Eu sinto que ambos estão seguindo caminhos ligeiramente diferente para ver o que funciona. Eles tentaram juntos e não funcionou muito bem. Então, eles estão fazendo isso separadamente para ver se funciona”, afirmou.

Logo depois, Seward destacou que as aparições de Harry e Meghan sozinhos em eventos não representa uma crise no casamento ou uma suposta separação. “Significa apenas que eles estão fazendo as coisas de maneiras diferentes por conta própria, o que é o que todos os membros da realeza fazem. Eles fazem coisas juntos, e também sozinhos”, declarou.