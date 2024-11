Príncipe Harry e Meghan Markle avaliam se mudar dos Estados Unidos

De acordo com imprensa americana, Harry e Meghan teria guardado cerca de R$ 27 milhões para comprar mansão que será construída no sul de Lisboa

O príncipe Harry e Meghan Markle estão na busca de um novo lar! E ao que tudo indica essa mudança acontecerá em Portugal porque a vida nos Estados Unidos não acabou sendo "o que eles pensavam que seria", de acordo com um relato de um ex-funcionário do palácio ao New York Posto.

O duque e a duquesa de Sussex teriam encontrado uma mansão no sul de Lisboa, avaliada em R$ 27 milhões. De acordo com o ex-mordomo pessoal do rei Charles, Grant Harrold, a suposta mudança do casal para a Europa mostra uma tendências de eles voltarem para o Reino Unido.

“Há tantas pessoas que se mudam e voltam, então não acho que haveria algo incomum em Harry e Meghan deixarem os EUA para voltar para a Europa”, disse Harrold ao NY Post. E agora com a itória de Donald Trump contra Kamala Harris nas eleições dos Estados Unidos pode representar uma nova fase para o príncipe Harry e sua esposa.

Isso porque o próximo presidente americano já deixou evidente em algumas declarações que não é o maior fã do casal e, no mínimo, deve causar um desconforto na dupla. O jornal Express, do Reino Unido, descreve como "pesadelo para o príncipe e Meghan" a vitória de Trump que foi confirmada nesta quarta-feira, 06.

Príncipe William cita Príncipe Harry em documentário

A relação entre o Príncipe William e o Príncipe Harry ficou abalada desde que o caçula abdicou de suas funções reais e piorou ainda mais desde que Harry lançou a sua autobiografia.

Porém, essa tensão pode estar diminuindo. Pela primeira vez em seis anos, o Príncipe William citou o irmão caçula publicamente. A declaração aconteceu no novo documentário do Príncipe de Gales, que está prestes a ser lançado.

William relembrou quando a mãe Diana (1961 - 1997) levou ele e o irmão para visitar um abrigo de moradores de rua. "Ela levou Harry e a mim para lá. Eu devia ter uns 11 anos, talvez 10 na época. Eu nunca tinha ido a nada parecido antes e estava um pouco ansioso sobre o que esperar. Mas minha mãe fez sua parte habitual, fazendo todos se sentirem relaxados, rindo e brincando com todos", disse.