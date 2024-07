Kate Middleton tem ‘regra primordial’ para os três filhos dentro de casa

Kate Middleton impôs regra para os filhos e ação é ‘completamente proibida’, diz jornal; duquesa é mãe de George, Charlotte e Louis

A realeza já é cheia de regras e tradições, mas entre todas elas, Kate Middleton impôs uma “regra primordial” para seus três filhos em suas rotinas domésticas. O jornal britânico The Sun publicou uma reportagem contando como a esposa do William é uma mãe extremamente carinhosa, mas também rígida.

Kate e William são pais de George, que completa 11 anos nesta segunda-feira, 22,Charlotte, de oito anos, e Louis, de cinco. Fontes próximas à Família Real Britânica relataram ao portal de notícias que Middleton estabeleceu que ninguém pode gritar dentro de casa.

As fontes do The Sun contaram que Middleton e William não se importam com bagunça e compreendem possíveis entreveros entre as crianças. No entanto, não admitem que nenhum deles levante a voz. De acordo com a publicação, trata-se de uma “regra primordial” da casa.

“Gritar está completamente proibido”, informou a fonte ligada à realeza britânica. “Qualquer indício de gritaria entre eles é resolvido com um afastamento”. Segundo o contato, quando uma das crianças acaba gritando, ela é levada para um sofá da casa e escuta um longo sermão de um dos pais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Futuro do príncipe George

O príncipe William contou alguns detalhes sobre como vê o futuro do filho mais velho, o príncipe George, fruto do casamento com Kate Middleton. Em um evento na Inglaterra, ele comentou que o filho pode seguir os seus passos na escolha profissional.

William disse que o herdeiro tem talento para ser integrante da Força Aérea. Ele comentou que o filho é um piloto em potencial e que o menino gostaria de viver um centro da aeronáutica.

Vale lembrar que William é piloto de Busca e Resgate da Força Aérea Real e atuou no País de Gales entre 2010 e 2013. Além disso, é uma tradição da família real que os homens façam parte de alguma atividade militar. Por exemplo, o Rei George VI, pai da rainha Elizabeth II, também foi piloto em sua juventude e o príncipe Harry já foi piloto de helicópteros do exército britânico.