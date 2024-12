Kate Middleton reúne a família em seu culto de Natal em Londres

Kate Middleton começa as celebrações do Natal em sua família com um culto na Abadia de Westminster, em Londres

A princesa de Gales Kate Middleton reuniu sua família para o seu tradicional culto de Natal na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. Ela chegou ao evento sorridente e com um casaco vermelho festivo. Lá, a morena encontrou seu marido, o príncipe William, e os três filhos do casal, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis.

Este é o quarto ano que ela organiza o serviço religioso de Natal. Desta vez, o evento teve um significado especial após ela enfrentar o câncer ao longo de 2024. Ela foi diagnosticada com um tumor no início do ano e passou por sessões de quimioterapia, que chegaram ao fim há poucos meses.

Para a ocasião especial, Kate usou um casaco vermelho da estilista Sarah Burton para Alexander McQueen, que foi a grife do seu vestido de noiva. O look ficou completo com brincos de pérola e botas pretas.

O evento contou com um culto religioso e apresentações de jovens músicos com canções natalinas. O tema do culto deste ano foi o poder transformador do amor.

Príncipe William, príncipe George, princesa Charlotte, príncipe Louis e Kate Middleton - Foto: Getty Images

Kate Middleton - Foto: Getty Images

Kate Middleton reflete sobre o futuro de George

A princesa de Gales Kate Middleton e o marido, o príncipe William, possuem uma grande decisão sobre o futuro do filho mais velho, príncipe George, de 11 anos, e que deve ser definida em breve. Como herdeiro do trono do Reino Unido, o garoto precisa receber a educação correta para assumir a responsabilidade que terá no futuro. Porém, isso significa que ele poderá passar um tempo longe do dia a dia de sua família.

De acordo com o site The Mirror, a especialista em realeza Katie Nicholl contou que George recebeu a educação primária junto com os irmãos em escolas privadas da Inglaterra e conseguiu ficar perto dos pais no dia a dia. Porém, a partir dos próximos anos, ele pode ter que seguir a tradição de sua família e ser enviado para o internato.

No passado, o Rei Charles III e seus filhos, príncipes William e Harry, foram para internatos para concluírem os estudos formais. Esta tradição está sendo um conflito interno na família de Kate e William. Isso porque o pai quer que o filho vá para o internato para concluir seus estudos, mas a mãe é contra e quer que ele frequente uma escola normal e fique perto da família.

A ideia de ficar longe do filho enquanto ele está no internato é algo que deixa Middleton de coração partido. Por enquanto, a decisão oficial de William e Kate não divulgada oficialmente.

