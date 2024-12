Kate Middleton faz rara declaração sobre seu diagnóstico de câncer

A princesa de Gales Kate Middleton passou por momentos desafiadores em sua vida pessoal em 2024. Logo nos primeiros meses do ano, a esposa do príncipe William passou por uma cirurgia e recebeu o diagnóstico de câncer. Rapidamente, ela iniciou o tratamento de quimioterapia e o finalizou em setembro.

Agora, após enfrentar uma fase bastante delicada, Kate deu uma rara declaração sobre a doença. Em conversa com Paloma Faith na sexta-feira, 6, a princesa de Gales comentou a respeito de sua jornada contra a doença e confessou que não esperava ser surpreendida com tanta coisa este ano.

"Eu não sabia que este ano seria o ano que eu tive. O não planejado", disse Kate Middleton. E completou: "Mas acho que muitas pessoas neste ano tiveram momentos desafiadores, e muitas delas estão aqui hoje".

A breve declaração aconteceu durante sua participação na Abadia de Westminster, para a quarta edição de seu culto natalino, nomeado 'Together at Christmas'. O evento foi filmado e será exibido na véspera de Natal.

Em comunicado emitido pelo Palácio de Kensington, eles informaram que "o serviço deste ano oferece um momento para refletir sobre a importância do amor e da empatia, e o quanto precisamos uns dos outros, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas".

"O serviço destacará indivíduos de todo o Reino Unido que demonstraram amor, gentileza e empatia por outras pessoas em suas comunidades, seja em um nível pessoal com amigos e familiares, por meio de seu trabalho ou ao doarem seu tempo de forma altruísta por meio do voluntariado", completaram.

The Princess of Wales has arrived at Westminster Abbey as she hosts her annual Christmas carol service tonight.



It's the biggest event Catherine has attended since she's returned to public duties, following her cancer treatment.@leylahayes | #Royalpic.twitter.com/OK2uP09QAx