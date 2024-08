Kate Middleton e William surpreendem com atitude após morte de vendedor de pizza

Kate Middleton e William impressionam com gesto solidário após a trágica morte de vendedor de pizza que conheceram no passado

Kate Middleton e William surpreenderam ao demonstrar um gesto solidário após a trágica morte de um vendedor de pizza que haviam conhecido no passado. De acordo com o jornal The Sun, o casal real enviou uma carta manuscrita para expressar suas condolências à família do empreendedor Peter Morris, que faleceu após uma luta contra o câncer aos 47 anos.

Embora sejam discretos, Kate e William já foram vistos comprando pizzas na Little Dragon Pizza Van, uma van do vendedor Peter Morris. Ele era conhecido pelo negócio local, e sua morte foi anunciada nas redes sociais da empresa há alguns meses: “Estamos tristes em informar sobre a perda de nosso proprietário, Peter Morris”, informaram.

“Tivemos a sorte de chamá-lo de nosso chefe e amigo. Sua paixão contagiante será lembrada. Estamos comprometidos em continuar o trabalho duro no qual ele investiu seu tempo e o deixamos orgulhoso”, a equipe da pizzaria escreveu na publicação, que parece ter chegado até os membros da realeza, já que eles prestaram suas condolências.

De acordo com a esposa do vendedor, Tracey Morris, a família não sabe como o casal tomou conhecimento da morte do marido, mas ficou encantada com o gesto de solidariedade: “Foi uma grande surpresa. Eu nem sei como eles descobriram que Pete tinha morrido. Pode ter tocado em algo porque Kate está passando por tratamento”, contou.

“Ele disse o quão pé no chão eles eram. Tínhamos tantas cartas de pessoas que amavam Pete, mas a de William e Kate era muito especial”, Tracey contou ao jornal que ficou profundamente agradecida pela atitude do casal e que pretende emoldurar a carta para mostrar às suas filhas no futuro. Confira a seguir o que Kate e William disseram:

"Eu queria escrever para expressar o quão terrivelmente tristes Catherine e eu ficamos ao ouvir as notícias muito tristes sobre seu marido, Pete, e para enviar a você nossas mais profundas condolências. Nós podemos apenas começar a imaginar o imenso buraco que ele deixará em sua vida, e meu coração está com você e sua família”, William iniciou.

“Catherine e eu adoramos conhecer Pete. Sabemos que Pete era um membro extremamente dedicado e altamente valorizado da comunidade, o que ficou evidente pela resposta à sua morte”, ele continuou. “Espero que vocês possam se confortar com o conhecimento do impacto que ele teve em tantas pessoas”, o príncipe completou a declaração.

"Eu entendo que esta carta sozinha pode ser de pouco conforto sob tais circunstâncias, mas eu queria que você soubesse o quanto você e sua família estão em nossos pensamentos em um momento tão difícil. Com minhas mais profundas condolências, William”, diz o documento, que foi assinado pelos membros da realeza.

Vale mencionar também que Kate Middleton está afastada dos compromissos reais porque está em tratamento contra o câncer, que foi diagnosticado após uma cirurgia abdominal em janeiro. A esposa do príncipe William está longe da mídia desde o início do ano e segue reclusa acompanhada de sua família para cuidar da saúde.

