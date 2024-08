Kate Middleton reaparece com anel simbólico de sua história de amor

Depois de vários anos, Kate Middleton volta a ser vista com anel que marcou o início do relacionamento com o príncipe William

A princesa de Gales Kate Middleton surpreende ao reaparecer na internet no último final de semana e um detalhe chamou a atenção. Ela surgiu com um anel simbólico do início do seu namoro com o príncipe William.

No último domingo, Kate e William fizeram parte de um vídeo de celebridades do Reino Unido em celebração ao fim das Olimpíadas 2024. Nas imagens, ela surgiu com maquiagem leve e usou um anel que marcou o início do relacionamento amoroso com seu atual marido.

Kate usou o anel de compromisso de quando era apenas namorada de William no início dos anos 2000, quando estudavam na Universidade de St. Andrews. A joia é feita de ouro rosa com pérolas e granadas, que simbolizam os meses dos aniversários dos dois.

Ao longo de sua vida como membro da família real, Middleton usou o anel em poucas ocasiões. Agora, ela retomou o uso da joia especial, que tem um forte significado sentimental. “O anel significava compromisso, fidelidade, promessa de amor e lealdade para toda a vida”, disse uma fonte da revista People.

Kate Middleton e príncipe William demitiram funcionários

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton tomaram a decisão de dispensarem os funcionários da casa deles em Windsor, na Inglaterra. Eles demitiram as pessoas que trabalhavam no local em busca de mais proximidade com os filhos.

De acordo com o site Daily Mail, William e Kate seguem uma linha diferente dos outros grandes nomes da família. Geralmente, os grandes membros da realeza possuem chefs de cozinha, mordomos, camareiros e assistentes cuidando de suas casas 24 horas por dia. Porém, com o casal real é diferente.

Os dois possuem apenas funcionários que os ajudam a cuidar da casa durante o dia e a organizar a agenda da família. Então, quando as crianças voltam da escola, apenas os pais cuidam deles e da casa. Para isso, eles demitiram vários funcionários nos horários que não eram necessários.

William e Kate priorizam a criação dos filhos do jeito deles. Para isso, eles fazem as tarefas da casa junto com as crianças quando os funcionários não estão mais lá. “As crianças ajudam a pôr a mesa, limpar os pratos quando terminam de comer e ajudam a arrumar a casa. Não há tratamento preferencial”, disse uma fonte.

Inclusive, o casal real decidiu que a babá Maria Teresa Turrion Borrallonão iria mais morar com eles quando se mudaram para Windsor. Assim, Kate consegue ficar ainda mais próxima dos filhos e criá-los com os ‘pés no chão’ e sem deslumbres por serem da realeza.