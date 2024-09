Príncipe Harry herda fortuna ao completar 40 anos. Entenda a história

Você sabia? Príncipe Harry embolsou uma fortuna milionária ao completar 40 anos de idade no último final de semana. Saiba o motivo

O príncipe Harry vai receber uma verdadeira fortuna nos próximos dias. Isso porque a regra para o dinheiro cair na conta dele era que ele deveria ter 40 anos de idade - e o príncipe completou a nova idade no último final de semana.

De acordo com o site US Weekly, Harry tem direito a receber a quantia de 8 milhões de libras - cerca de R$ 58 milhões - do fundo fiduciário que foi criado pela bisavó, a rainha-mãe Elizabeth, em 1994 para seus bisnetos. Ela depositou um valor milionário e declarou como deverá ser a divisão da fortuna.

Nesta partilha, Harry ficará com uma parcela que deverá receber após completar seus 40 anos. “Foi uma forma da rainha-mãe guardar dinheiro para quando seus bisnetos fossem mais velhos e uma forma de repassar seus bens de uma forma eficiente em termos fiscais.

Esta não é a primeira herança que Harry recebe. Em 1997, quando a mãe faleceu, o príncipe recebeu o valor de 6,5 milhões de libras, que foi reinvestido e se transformou em 10 milhões de libras até o aniversário de 30 anos dele. Inclusive, foi este dinheiro que o ajudou financeiramente em sua mudança para os Estados Unidos com a família há quatro anos.

O melhor presente do príncipe Harry

O príncipe Harry vai completar 40 anos no dia 15 de setembro e está em uma fase de reflexão sobre a sua vida. Em entrevista na revista People, ele foi questionado sobre qual foi o melhor presente que ganhou até agora e encantou a todos com sua resposta sincera.

Harry contou que o melhor presente foi ter tido filhos. “O melhor presente que já ganhei, foram, sem dúvida, meus filhos. Gosto de vê-los crescer todos os dias e adoro ser pai deles”, afirmou ele.

Vale lembrar que Harry vive nos Estados Unidos com os dois filhos, Archie e Lilibet, e a esposa, Meghan Markle. Como ele saiu da realeza há alguns anos, ele não segue a tradição de mostrar fotos dos herdeiros com frequência para os admiradores da família real. Com isso, os filhos dele quase não são vistos.

Recentemente, uma fonte explicou o desejo do príncipe em manter a família longe dos holofotes. “Harry tem relutado em mostrar seus filhos publicamente, não pelo desejo de escondê-los, mas para proteger a privacidade e segurança de ameaças potenciais. Ele quer que eles levem uma vida o mais normal possível, sem medo de sequestro. Como pai e marido, Harry está determinado a garantir que a história não se repita”, afirmou uma fonte da People.