Cortou ou não? Foto da realeza dá o que falar na internet

Palácio de Buckingham rompe o silêncio após rumores de que teriam cortado Meghan Markle de uma foto do príncipe Harry

Alguns meses depois da repercussão de uma foto editada da princesa de Gales Kate Middleton com os filhos, a família real britânica voltou a ser questionada sobre outra foto. Desta vez, os internautas ficaram em dúvida sobre uma foto do príncipe Harry. Porém, o Palácio de Buckingham negou qualquer edição na imagem.

Tudo começou quando os representantes do Rei Charles III fizeram um post no Instagram para celebrar o aniversário de 40 anos do príncipe Harry. Na imagem, o príncipe apareceu sorridente em uma foto tirada na Irlanda em 2018. No entanto, os internautas mais atentos lembraram que, naquele momento, Meghan Markle, esposa de Harry, estava sentada ao lado dele naquele evento. Com isso, as especulações começaram.

Os rumores diziam que a realeza teria cortado Meghan da foto de Harry, o que criou um burburinho na internet. Porém, o Palácio de Buckingham negou qualquer edição na imagem. Os representantes da família real informaram que a foto foi postada do jeito que receberam do fotógrafo Jimmy Rainford.

Ou seja, o fotógrafo fez fotos de vários ângulos. Uma das imagens mostrava um quadro mais aberto, com Meghan ao lado de Harry, enquanto outra foto registrou um zoom apenas do príncipe.

Vale lembrar que o príncipe Harry comemorou seus 40 anos de vida no dia 15 de setembro de 2024. Ele celebrou a data com uma festa privada em Montecito, Califórnia.

O melhor presente do príncipe Harry

O príncipe Harry vai completar 40 anos no dia 15 de setembro e está em uma fase de reflexão sobre a sua vida. Em entrevista na revista People, ele foi questionado sobre qual foi o melhor presente que ganhou até agora e encantou a todos com sua resposta sincera.

Harry contou que o melhor presente foi ter tido filhos. “O melhor presente que já ganhei, foram, sem dúvida, meus filhos. Gosto de vê-los crescer todos os dias e adoro ser pai deles”, afirmou ele.

Vale lembrar que Harry vive nos Estados Unidos com os dois filhos, Archie e Lilibet, e a esposa, Meghan Markle. Como ele saiu da realeza há alguns anos, ele não segue a tradição de mostrar fotos dos herdeiros com frequência para os admiradores da família real. Com isso, os filhos dele quase não são vistos.

Recentemente, uma fonte explicou o desejo do príncipe em manter a família longe dos holofotes. “Harry tem relutado em mostrar seus filhos publicamente, não pelo desejo de escondê-los, mas para proteger a privacidade e segurança de ameaças potenciais. Ele quer que eles levem uma vida o mais normal possível, sem medo de sequestro. Como pai e marido, Harry está determinado a garantir que a história não se repita”, afirmou uma fonte da People.