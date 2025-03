A mágoa de Kate Middleton e príncipe William sobre a polêmica do Photoshop

Especialista na realeza revela como Kate Middleton e príncipe William realmente se sentiram quando estourou a polêmica da foto repleta de edições de imagem

A princesa de Gales Kate Middleton foi alvo de uma grande polêmica nas redes sociais no início de 2024, pouco antes de revelar sua luta contra o câncer. Na época, ela foi acusada de manipular uma foto com os filhos, que foi compartilhada nas redes sociais da realeza britânica. Os fotógrafos profissionais descobriram que a imagem passou por várias edições no Photoshop e isso aqueceu os rumores sobre o sumiço da princesa dos eventos públicos – pouco tempo depois, ela anunciou que estava com câncer e fazendo quimioterapia. Agora, um especialista na realeza revelou os bastidores de como Kate e o marido, príncipe William, se sentiram sobre a polêmica.

De acordo com a revista People, Kate Middleton e príncipe William ficaram profundamente magoados com a polêmica ao redor de uma foto da princesa de Gales com os filhos. “Havia uma sensação real de que eles estavam machucados com isso. Foi tratado com uma fraude [a edição da foto]”, disse o autor e especialista em realeza Robert Hardman, e completou: “Ela sabia sobre a doença, mas não podia falar sobre isso porque queria esperar até as férias escolares. Enquanto isso, as pessoas estavam dizendo coisas horríveis na internet”.

Outra fonte da publicação, a ex-secretária de imprensa da Rainha Elizabeth II, Ailsa Anderson, falou sobre o clima de tristeza. “Foi como estar em uma montanha-russa para eles... Passando pela quimioterapia e tentando proteger os filhos. Foi como estar no meio de um tornado e não saber quando ele iria se acalmar”, declarou.

A imagem foi divulgada para celebrar o Dia das Mães em 2024, mas as falhas de edição chamaram a atenção em meio aos rumores sobre o paradeiro de Kate. Ela tinha passado por uma cirurgia em janeiro de 2024 e estava afastada dos eventos oficiais. Quando a foto editada veio à público, vários especialistas em imagens apontaram controvérsias na foto, que tinha erros de edição e agências de fotos chegaram a marca-la como uma imagem montada. Tempos depois, ela assumiu que editou a imagem e que estava com câncer.

O anúncio do câncer de Kate Middleton completou um ano nesta semana. Hoje em dia, ela está em fase de remissão da doença e já concluiu a quimioterapia. Tanto que ela retomou sua agenda de trabalho e é presença confirmada em vários eventos da realeza.

