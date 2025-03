Giovanna Antonelli faz rara aparição com os 3 filhos em festival de música

Giovanna Antonelli curte noite de shows em festival acompanhada dos três filhos adolescentes. Veja as fotos de todos juntos

A atriz Giovanna Antonelli aproveitou a noite desta sexta-feira, 28, na companhia dos três filhos: Pietro Antonelli, de 19 anos, e das gêmeas, Antônia e Sofia, de 14 anos. A estrela foi fotografada em uma rara aparição com todos os filhos juntos durante o festival de música Lollapalooza Brasil 2025.

Eles foram juntos ao evento para prestigiarem o show da cantora Olivia Rodrigo no evento. Nos bastidores, a mãe contou que as filhas tinham o sonho de ir ao show da cantora norte-americana e iriam realizar isso nesta noite.

Vale lembrar que as gêmeas são frutos do atual casamento de Antonelli com o diretor Leonardo Nogueira. Enquanto isso, o primogênito nasceu do antigo relacionamento da atriz com o ator Murilo Benício.

Recentemente, Giovanna Antonelli brilhou na novela Beleza Fatal, da Max, que chegou ao fim há poucos dias.

Giovanna Antonelli curte festival de música com os 3 filhos - Foto: Rômulo Guimarães/CS EVENTOS

Giovanna Antonelli curte festival de música com os 3 filhos - Foto: Rômulo Guimarães/CS EVENTOS

Giovanna Antonelli com o ex e o atual

A atriz Giovanna Antonelli saiu de férias com o atual marido, o diretor Leonardo Nogueira, e também com o ex-marido, o ator Murilo Benício. O trio nutre uma amizade duradoura e costuma fazer passeios juntos. Desta vez, eles foram para uma praia curtir os dias de verão.

A viagem foi revelada por Murilo, que brincou sobre viajar com a mãe do seu filho. “De férias com a ex”, disse ele, brincando com o reality show que leva este nome e se passa em uma praia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Benício (@murilobeniciooficial)

