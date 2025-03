Casamento de fachada? Rainha Letizia recusa pedido importante do Rei Felipe

Crise na família real da Espanha: Rumores apontam traição, pedido de divórcio e casamento de fachada no relacionamento do Rei Felipe VI e da Rainha Letizia

Os rumores sobre o casamento do Rei Felipe VI e da Rainha Letizia, da Espanha, seguem a todo vapor na imprensa européia. Desta vez, o site Flash!, de Portugal, anunciou que a rainha recusou o pedido de divórcio do rei.

A publicação apontou Felipe VI ofereceu várias regalias para Letizia, como pensão vitalícia e duas propriedades. Porém, ela não quis se divorciar e quer continuar no posto de esposa do monarca.

O pedido de separação teria acontecido após estourar a polêmica de que Letizia traiu o rei com outro homem. Os rumores dizem que ela viveu um affair com um advogado enquanto ainda é casada. Com isso, o rei teria pedido o divórcio para colocar fim aos rumores em seu mandato.

Além disso, os boatos dizem que Felipe e Letizia teriam um acordo para viverem relações extraconjugais sem que se tornem notícia. A realeza teria um plano para encobrir as vidas pessoais dos dois. Recentemente, o site Flash! também informou que o rei teria desembolsado um dinheiro para silenciar uma amante que teve.

Os rumores sobre a rainha Letizia

A Rainha Letizia está casada com o Rei Felipe, da Espanha, há cerca de 20 anos, mas um rumor circula a história do casal há alguns anos e acaba de ser resgatado em um novo livro sobre a família real espanhola. De acordo com o jornalista Jaime Peñafiel no livro Os Silêncios de Letizia, ela teria sido infiel em seu casamento.

O escritor diz que Letizia teria vivido um affair com o ex-cunhado Jamie del Burgo. Ele conta que o rei sabia que a esposa estava vivendo um caso porque os seguranças da realeza tinham que informar a localização de todos os membros em tempo real.

Peñafiel escreveu que Leticia teria feito uma viagem com Burgo em 2011 para Nova York e foi acompanhada de seguranças da realeza. Inclusive, o jornalista apontou que o rei teria ficado destruído após descobrir a traição da esposa e que a rainha tem uma personalidade fria e emocionalmente imatura. Por isso, ela seria ‘odiada’ pela família real.

O escritor ainda apontou que o casamento de Felipe e Letizia seria apenas de aparências e que eles viveriam separados. O suposto affair da rainha, Jaime del Burgo, foi casado com a irmã dela, Telma, por dois anos e eles se separaram em 2014. Apesar da publicação do livro com os rumores, a realeza da Espanha não se pronunciou sobre os rumores e segue em silêncio sobre o caso.

A imprensa local repudiou o livro de Peñafiel e disse que ele quer apenas destruir a reputação da rainha. “Ele está determinado a acabar com a carreira da rainha. Ele é um dos maiores inimigos de Letizia”, disse o jornal El Nacional Cat.

